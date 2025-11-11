Detenido en Delicias tras sorprenderle en su patinete eléctrico con 22 gramos de 'speed'

El Norte Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 10:09 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado dominngo en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Un ciudadano alertó a la sala CIMACC 091 de que había sorprendido a primera hora de la mañana a un hombre en el interior de su turismo estacionado en la calle Santa Ángela. El varón se había dado a la fuga y el requirente facilitó la descripción física del hombre a las dotaciones policiales en servicio.

Un radiopatrulla con dos policías uniformados fue comisionado al lugar para comprobar los hechos y, una vez allí, inició una batida por la zona para ver si localizaba al hombre. Los agentes vieron en la calle Vegafría a un hombre en un patinete eléctrico que coincidía con las características que había facilitado el alertante, por lo que le dieron el alto y le identificaron.

Cuando procedieron a realizar un cacheo preventivo de seguridad por si el hombre llevara algún útil de los usados habitualmente para forzar vehículos, los agentes localizaron escondida entre sus ropas una caja de tabaco vacía, conteniendo en su interior una bolsa autocierre con una sustancia blanca que resultó ser 'speed'.

Mercado ilícito

Los agentes procedieron en ese momento a notificar al varón sus derechos por ser detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y lo trasladaron a dependencias policiales. Una vez en la Comisaría Provincial de Valladolid, se continuaron las diligencias policiales, realizando un drogo test a la sustancia intervenida, dando positivo a 'speed' y arrojando un peso de 22 gramos.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2025, la droga intervenida hubiera alcanzado un valor de 1.223,38 euros en el mercado ilícito.

Con el atestado policial ya concluido, el hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.