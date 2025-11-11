Herido tras chocar su patinete eléctrico con un coche en el Puente de la Hispanidad

El Norte Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 09:15 Comenta Compartir

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido este martes por la mañana en un choque entre su patinete eléctrico y un turismo en Valladolid capital. El accidente se ha producido a las 7:48 horas en el Puente de la Hispanidad, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de la colisión por alcance y solicitaba asistencia sanitaria para el usuario del vehículo de movilidad personal.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario de Sacyl para atender al varón herido, que se quejaba de un dolor en el brazo.

Temas

Sucesos en Valladolid