Dispositivo de búsqueda del septuagenario desaparecido, este lunes por la noche. APC

Valladolid

Localizan desorientado a un septuagenario desaparecido en Villanubla

El hombre, de 74 años, fue hallado «en buenas condiciones» horas después de activarse su «búsqueda urgente»

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:23

La rápida activación y actuación de los servicios de emergencia fue fundamental para que el desenlace fuera el deseado. Un amplio dispositivo, movilizado por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, localizó a última hora de este lunes a un septuagenario de quien no se tenían noticias desde varias horas antes en la localidad vallisoletana de Villanubla.

Concretamente, el centro de emergencias alertó a las 22:00 horas a servicios como Protección Civil de la desaparición de un hombre de 74 años en el término municipal de esta localidad del alfoz de Valladolid. Inmediatamente, se puso en marcha una «búsqueda urgente» para tratar de dar con su paradero.

Decenas de personas buscaron tanto por el núcleo urbano como por los caminos e inmediaciones del municipio al varón, que fue hallado «desorientado pero en buenas condiciones» en torno a las 00:00 horas, según ha informado Protección Civil.

