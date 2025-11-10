Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid

Un coche ha acabado empotrado esta tarde contra uno de los semáforos que regulan el tráfico de la Avenida de Zamora, a la altura del ... aparcamiento del centro comercial Vallsur. El incidente ha ocurrido entorno a las 18:40 de la tarde y ha causado graves daños materiales.

El fuerte impacto ha provocado que el semáforo que regula el paso de peatones terminase cayendo encima del coche, mientras que el que se encuentra en la parte alta -visible a lo largo de la avenida- ha acabado colgando sostenido por los cables.

Agentes regulando el tráfico. Aida Barrio Semáforo colgando. Aida Barrio Caravana de coches procedente del polígono de Argales. Aida Barrio 1 /

El conductor del vehículo, de 65 años y que no ha sufrido daños, se encontraba consicente a la llegada de los agentes de la Policía Municipal, los cuales se están encargando de regular el tráfico puesto que el incidente está provocando grandes retenciones a lo largo de la avenida. Desde el lugar se podía ver una larga caravana de coches que provenían del polígono de Argales.

Por el momento, se desconocen las causas que han provocado este incidente y que está teniendo gran expectación entre los viandantes que pasean por la zona.

Además, minutos después, una mujer de 52 años ha sido atropellada por un turismo en la calle Dársena. El 112 ha recbido una llamada alertando de la situación a las 18:58, por lo que ha dado aviso tanto a la Policía Nacional y Municipal, como a los técnicos de Emergencias Sanitarias-Sacyl que se han trasladado hasta el lugar para atender a la herida que, a su llegada, se encontraba consciente.