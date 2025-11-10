El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coche estampado contra la farola. Aida Barrio

Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid

Además de este accidente que ha causado retenciones en la zona, una mujer ha sido atropellada minutos después en otro punto de la ciudad

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Un coche ha acabado empotrado esta tarde contra uno de los semáforos que regulan el tráfico de la Avenida de Zamora, a la altura del ... aparcamiento del centro comercial Vallsur. El incidente ha ocurrido entorno a las 18:40 de la tarde y ha causado graves daños materiales.

