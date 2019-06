La tradición y el baile se fundirán el domingo en el Festival 60+Activos Danza en Fuente Dorada. / El Norte. La Asociación Cultural de Coros y Danzas Zagalejo pretende sacar a bailar a todos los asistentes para recordar el folklore autóctono JESÚS DOMÍNGUEZ Valladolid Martes, 25 junio 2019, 12:14

Para quien las sabe apreciar, no hay nada como que sus mayores les cuenten historias de sus tiempos mozos, quizás no mejores, pero sí muchas veces alegres. En los recuerdos de quien escribe están los fados escuchados en casa salidos de un radiocassette que reproducía una tradición que sigue generando en la actualidad ciertas saudades y viene de unas raíces lusas. Más próximas son las de aquellos interesados por el folklore y la música de Castilla y León y de Valladolid que son parte de Zagalejo, asociación cultural de coros y danzas que participará este domingo con una exhibición en el Festival 60+Activos. Recordarán al corrillo junto a la lumbre, a aquellos tiempos que conocieron algunos de los asistentes –cuantos más mejor– y en los que el ocio no se hallaba solo a través de una pantalla.

Nacida en 1997 en Valladolid, en su espíritu está el mantener viva la llama de una tradición que siempre llamó la atención de su presidenta, Beatriz Carrasco, que aunque conocía ese folklore de antes, entró hace casi 20 años en la asociación. De ella han venido tratando en estas tres décadas recoger todas esas enseñanzas de los más veteranos y, por qué no, de su público, dado que también puede ser experto. Lo sea o no, este domingo será recibido con los brazos abiertos en el escenario de la Cúpula del Milenio, no solo de manera testimonial, sino también como acompañantes en las danzas. «Nuestra intención es que la gente se anime. Empezaremos haciendo una exhibición, pero queremos que el público participe con nosotros», confiesa Carrasco, para quien no hay perfil de edad mejor para actuar por ese eventual conocimiento.

El que la actuación esté dirigida a personas de más de 60 años, lejos de ser un impedimento, es toda una bendición, puesto que «son activos», tal y como reza el propio nombre del festival, y a buen seguro conocerán algunos más de una de las piezas que sonarán, que les transportarán unos años atrás mediante las gaitas o los tamboriles, puesto que si bien no se reconocen en exceso en el folklore de Valladolid, lo cierto es que están, son parte de una tradición que en la asociación va más allá. Así, además de contar con vestimentas antiguas en sus actuaciones, cuentan con unas reproducciones tan fieles con la historia que parecen ser también de época, como lo es un repertorio en el que brillan piezas con más de 200 años de antigüedad. Zagalejo lo da a conocer entre mayores y entre los más pequeños, que esperan que si van acompañando a los abuelos, también bailen. «Queremos que sea una fiesta en la que se aquellos que no lo hagan puedan conocer más la tradición autóctona». La suya y, por descontado, la nuestra.