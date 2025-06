Zamora protesta con un paro simbólico contra la eliminación de paradas del AVE en Sanabria

El Norte Martes, 17 de junio 2025, 23:50 Comenta Compartir

La provincia de Zamora avivó hoy con un paro simbólico de cinco minutos su protesta contra la decisión de Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, materializada el pasado 9 de junio, de suprimir dos paradas del AVE en la estación de Otero de Sanabria, que redujeron drásticamente las comunicaciones para los habitantes de la comarca. El lema de la protesta fue 'Yo paro para que pare el tren'.

El paro se realizó de 12.00 a 12.05 en la capital zamorana, con la participación, también de pequeños negocios, y se amplió a un paro de diez minutos en comarcas como Sanabria y La Carballeda, directamente afectadas por la supresión de paradas del AVE. La reivindicación incluyó también la exigencia de recuperar el denominado 'Tren madrugador', eliminado durante la pandemia de coronavirus.

«Medida arbitraria»

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, encabezó la participación de la Institución provincial y sus trabajadores en el paro simbólico, en un acto celebrado en la plaza de Viriato. «Es una medida arbitraria, injusta, premeditada y tomada sin ningún tipo de rigor», aseguró.

«Este es un nuevo acto de protesta, dentro de una respuesta social que ha calado muy fuerte en toda la provincia. Se trata de una decisión que perjudica gravemente a toda una comarca simplemente para evitar que algunos usuarios del AVE tengan que madrugar diez minutos», añadió.

Faúndez Domínguez destacó la «unidad de acción en toda la provincia», subrayando que comarcas como Sanabria-La Carballeda han desarrollado este parón de forma aún más intensa, con movilizaciones de hasta 10 minutos.

«La Diputación seguirá apoyando movilizaciones, tanto espontáneas como planificadas, hasta que Renfe rectifique. La próxima gran cita será la manifestación prevista para el mes de septiembre. Si Renfe no rectifica, nos tendrán aquí mucho tiempo y no vamos a bajar los brazos«, advirtió.

Por lo que se refiere a la vía judicial, Javier Faúndez explicó que la Diputación está «a la espera« de obtener la resolución por la que Renfe formaliza la supresión de paradas del AVE en la estación sanabresa, ya que es un documento «imprescindible» para poder plantear posibles medidas cautelares. Asimismo, comentó que «se están estudiando» posibles acciones legales vinculadas al carácter de servicio público de la línea.

La protesta se reflejó en otros lugares, colectivos y organizaciones de la Comunidad autónoma, como UGT en Casdtilla y León, que reclamó «un servicio de transporte ferroviario digno» en Zamora. «Se desaparición contribuye a la despoblación, cada vez más acusada, del territorio. Necesitamos atajar el desequilibrio territorial apostando por los servicios públicos y eso incluye conexiones e infraestructuras de transporte útiles», concluyó.

«Vertebrar el territorio»

El Ayuntamiento de Zamora también se sumó al paro de protesta, con los ediles a las puertas del Consistorio. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, recordó que el Ayuntamiento «apoya, por supuesto» la protesta generada en la denominada 'Mesa de la Diputación', aunque consideró que la forma «más lógica» de desgranar las reclamaciones pasa por lo que se trató en la 'Mesa de trabajo por la mejora de los servicios ferroviarios en la ciudad y provincia de Zamora', puesta «en primer lugar» en marcha.

«Todos debemos hacer actos simbólicos de protesta. El AVE se concibió para largas distancias, desde aquella línea Madrid-Sevilla pero han cambiado mucho las cosas en todos estos años», explicó, en declaraciones a la agencia ICAL.

«Para sacar adelante el AVE, con aquellos presupuestos, se suprimieron muchos ferrocarriles secundarios que vertebraban el territorio, como el Ruta de la Plata. Ahora, el concepto inicial del AVE ya no vale porque es un tren que cumple otras funciones. No puede pasar entre una ciudad y otra y no parar en Sanabria. Ahora le toca desempeñar funciones de vertebración del territorio», subrayó.

Por último, Guarido Viñuela recalcó a ICAL que el Partido Popular y el Partido Socialista de Vigo (Pontevedra) «no opinan igual que el PSOE y el PP de Zamora» y apostilló: «Tienen que hacer políticas nacionales. Necesitamos vertebrar el territorio con políticas nacionales».

Caja Rural de Zamora

Asimismo, entidades como Caja Rural de Zamora participaron en la protesta y sus trabajadores hicieron el paro simbólico en toda la provincia, en señal de apoyo a la reivindicación, «ante el de paradas ferroviarias, especialmente, en la comarca de Sanabria, y el progresivo aislamiento de la provincia.

«Desde la entidad, expresamos nuestro compromiso con la vertebración territorial, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios públicos de calidad, pilares indispensables para frenar la despoblación y favorecer el desarrollo económico, cultural y social de Zamora», señalaron, en un comunicado.

«La reciente reorganización del servicio de Alta Velocidad ha supuesto la pérdida de servicios esenciales para muchos ciudadanos, afectando directamente a la movilidad, el empleo, la educación y la competitividad del entorno rural. Por ello, Caja Rural de Zamora se suma a este paro como muestra de apoyo a la ciudadanía y al tejido social y empresarial de la provincia, que reclaman una solución urgente», agregaron.

Por último, fuentes de la cooperativa de crédito reclamaron a las administraciones competentes que «reconsideren» la supresión de servicios ferroviarios esenciales y que «apuesten por una red de transporte que garantice la conexión, la equidad territorial y el futuro de Zamora».

Temas

AVE

Zamora