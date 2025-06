Y el tren pasó de largo en Sanabria, Medina y Segovia: «Hoy empieza otra batalla»

Llegó el momento. El para muchos fatídico 9 de junio. El día en el que la alta velocidad empieza a pasar de largo por Puebla ... de Sanabria, Medina del Campo y Segovia. A pesar de las concentraciones y la protesta generalizada, Renfe no ha dado marcha atrás en su decisión de eliminar paradas del AVE en Castilla y León.

Piensan seguir peleando, asegura rotundo Pepe Fernández (PSOE), alcalde de Puebla de Sanabria. Mientras habla por teléfono con El Norte de Castilla, se escuchan los altavoces de la estación, donde está a punto de subirse a un tren que llega con media hora de retraso: «Es desolador. Estamos tres personas esperando. Y fuera hay 13 o 14 coches, cuando lo normal es que hubiera 30. Es un día muy triste».

La sensación, agrega el edil, es de tristeza. «Todo lo que habíamos avanzado en mejora de servicios, en facilitar el teletrabajo, en mejorar la movilidad con Zamora y Madrid, se ha ido por la alcantarilla«. Con pesadumbre afirma que la esperanza no se pierde: «Siempre que nos asista la razón, hay que mantenerla».

Su homólogo en Medina del Campo, Guzmán Gómez (PP), se siente decepcionado. Primero, asevera, «porque siempre que se toma una medida es contra los más desfavorecidos«. Y segundo, agrega, «porque le hemos pedido hace dos semanas, el alcalde de Segovia y yo, una reunión al presidente de Renfe y no se ha dignado ni a contestarnos». Mirando el futuro, Gómez indica que seguirán reivindicando, «pero sin ninguna esperanza».

Muy beligerante es José Manuel Soto, delegado comarcal de COAG: «No nos pilla por sorpresa, porque no había ninguna voluntad por parte de Renfe. Esto lo que tiene que hacer es fortalecer nuestra reivindicación. Hoy empieza otra batalla, que va a ser larga y dura». Soto asevera que él lo tiene claro: «Torres más altas han caído».

«Es la antesala de un paso decisivo»

Desde el primer momento, Renfe ha justificado estas variaciones con criterios técnicos y de rentabilidad. Este mismo lunes, la operadora ha publicado una nota de prensa en la que asegura que la nueva oferta de alta velocidad en los viajes del corredor Galicia-Castilla y León-Madrid está teniendo una «acogida excepcional», con un aumento de más del 40% en la venta de viajes.

El presidente de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad (AUSAVE) en la Comunidad (y portavoz de la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad), Carlos Perfecto, se pregunta ¿a qué llaman ellos rentabilidad? «Cuando hablamos de algo público, la palabra rentabilidad es infumable. No puedes hablar de rentabilidad cuando estás favoreciendo el turismo de costa y de fin de semana, pisando a los que menos tienen. La realidad es la de la gente que no va a poder ir al médico o a trabajar. La de las personas que no podrán volver a su casa a una hora normal para conciliar», enfatiza.

Perfecto no tiene ninguna esperanza en que esto pueda cambiar, y sospecha que hay razones ocultas en la decisión: «Que Castilla y León sea perjudicada de una forma tan abusiva no es un plan que se le haya ocurrido a alguien mirando números. Obedece a algo más que no sabemos».

Como otras personas, el presidente de AUSAVE teme que esto solo sea el principio. «Es la antesala de un paso decisivo. Si quieres quitar en el futuro algo de forma definitiva, tienes que justificarlo con algo que avale tu tesis: si no se monta gente, para qué va a parar», advierte.

Algo similar ha deslizado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un desayuno informativo. «Es un mazazo predeterminado», ha dicho el popular, para el que Pedro Sánchez y Óscar Puente están mandando un mensaje de que «hay ciudadanos de primera y de segunda».

Al máximo responsable del Ayuntamiento de Medina del Campo, los números le parecen «muy bien: como si ponen 50 trenes más a Vigo, lo que queremos es que no nos dejen tirados a los demás. Seguramente esto favorecerá económica a Renfe, pero es una empresa pública que no está para ganar dinero».

El alcalde de Puebla de Sanabria, directamente, no se cree los datos de Renfe. Y, en la misma línea, el delegado de COAG subraya que el único argumento de Renfe «es la provocación y la mentira». Soto se acuerda del pasado del presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia, como concejal de Más Madrid: «Si los de Sumar quieren hacer lo que prometen, que le pidan cuentas a este artista. El que calla, consiente».

Responden a Abel Caballero

En la multitudinaria concentración que tuvo lugar en la estación de Sanabria Alta Velocidad el pasado 24 de mayo, Soto dedico parte de su intervención al alcalde de Vigo, Abel Caballero. Hace solo unos días, el regidor vigués defendió la decisión de Renfe de eliminar paradas en Castilla y León (como él mismo había solicitado), porque en algunos lugares hay 12.000 habitantes y ellos son 700.000.

Como era de prever, estas palabras no han hecho ninguna gracia en Sanabria. El propio delegado de COAG ha calificado a Caballero como un «fantasma populista, que se piensa que atacando se va a hacer más internacional».

Pepe Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria, también se refiere a esas polémicas declaraciones con una mezcla de ironía y rabia: «Si razonamos así, que nos cierren los consultorios médicos, las escuelas, los juzgados... Como hay poca delincuencia, que nos quiten también a la Guardia Civil. Eso sí, luego los urbanitas quieren venir de vacaciones, que todo esté muy limpio y que haya buenos restaurantes para que les den bien de comer».

Guzmán Gómez, que se refiere a Abel Caballero como Caín, manifiesta que ya se sabe que «a Abel Caballero le van a dar lo que pida, aunque perjudique a los pueblos, porque es del PSOE. Si el Gobierno cree que porque son 700.000 hay que favorecerles, que salgan y lo digan. Que digan claramente que toman la decisión de despoblar Castilla y León. Que sean valientes».

También Perfecto tira de sarcasmo, aunque dejando claro que la culpa de lo que está pasando no la tiene Caballero: «Si quieren coger el rábano por dónde más pica, todos lo podemos hacer, por ejemplo, Castilla y León es más grande que muchos países de Europa».