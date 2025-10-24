El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de una ambulancia del 112 de Castilla y León. El Norte

Un herido en una colisión entre una furgoneta y un camión en Zamora

El joven, de 23 años, fue evacuado en ambulancia al Hospital de Benavente

E. N.

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:38

Comenta

Un joven de 23 años resultó herido este jueves por la tarde en la colisión por alcance entre una furgoneta y un camión en la A-52. El accidente tuvo lugar a las 13:42 horas en el kilómetro 101 de la citada autovía sentido Benavente, a la altura de Lubián, cuando la sala de operaciones del 112 recibió un aviso en el que se informaba de lo sucedido y se alertaba de que el conductor de la furgoneta estaba herido y no podía abandonar el interior por su propio pie, ya que la puerta se encontraba deformada.

Noticias relacionadas

Herido al chocar un camión y un turismo en Torquemada

Herido al chocar un camión y un turismo en Torquemada

Herido un ciclista en un accidente con un turismo en Valladolid

Herido un ciclista en un accidente con un turismo en Valladolid

Por ello, se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del parque de Rionegro del Puente de la Diputación y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que envió una unidad medicalizada de emergencias.

En el lugar, los organismos de emergencias atendieron al hombre herido, a quien se trasladó más tarde al Hospital de Benavente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  5. 5

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  6. 6

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura
  7. 7 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  8. 8

    La peluquería de Valladolid que estrena sala de exposiciones junto a flequillos y tupés
  9. 9

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual
  10. 10

    La madre que sedó y asfixió a sus dos hijos en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un herido en una colisión entre una furgoneta y un camión en Zamora

Un herido en una colisión entre una furgoneta y un camión en Zamora