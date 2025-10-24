Un herido en una colisión entre una furgoneta y un camión en Zamora El joven, de 23 años, fue evacuado en ambulancia al Hospital de Benavente

Un joven de 23 años resultó herido este jueves por la tarde en la colisión por alcance entre una furgoneta y un camión en la A-52. El accidente tuvo lugar a las 13:42 horas en el kilómetro 101 de la citada autovía sentido Benavente, a la altura de Lubián, cuando la sala de operaciones del 112 recibió un aviso en el que se informaba de lo sucedido y se alertaba de que el conductor de la furgoneta estaba herido y no podía abandonar el interior por su propio pie, ya que la puerta se encontraba deformada.

Por ello, se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del parque de Rionegro del Puente de la Diputación y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que envió una unidad medicalizada de emergencias.

En el lugar, los organismos de emergencias atendieron al hombre herido, a quien se trasladó más tarde al Hospital de Benavente.