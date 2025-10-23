El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido al chocar un camión y un turismo en Torquemada

Un hombre de 73 años que viajaba en el coche ha resultado herido

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:29

Comenta

Un hombre de 73 años ha resultado herido en la tarde de este jueves en un accidente ocurrido. A las 14:44 horas se ha recibido aviso de un accidente en el kilómetro 63 de la autovía A-62, en el término de Torquemada, en sentido Portugal. Se trataba de una colisión entre un turismo y un camión en la autovía en la provincia de Palencia.

La sala del 112 de Emergencias Sanitarias ha avisado a Guardia Civil de Palencia y a Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios para atender a un varón de 73 años del turismo que estaba herido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  3. 3 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  4. 4

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  5. 5

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  6. 6 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  7. 7

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  8. 8

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura
  9. 9 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  10. 10 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido al chocar un camión y un turismo en Torquemada

Herido al chocar un camión y un turismo en Torquemada