Herido al chocar un camión y un turismo en Torquemada Un hombre de 73 años que viajaba en el coche ha resultado herido

El Norte Palencia Jueves, 23 de octubre 2025, 18:29

Un hombre de 73 años ha resultado herido en la tarde de este jueves en un accidente ocurrido. A las 14:44 horas se ha recibido aviso de un accidente en el kilómetro 63 de la autovía A-62, en el término de Torquemada, en sentido Portugal. Se trataba de una colisión entre un turismo y un camión en la autovía en la provincia de Palencia.

La sala del 112 de Emergencias Sanitarias ha avisado a Guardia Civil de Palencia y a Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios para atender a un varón de 73 años del turismo que estaba herido.