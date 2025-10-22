El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil inspeccionan un camión que transporta mercancías. El Norte

Un control de transporte de mercancías en Palencia se salda con 21 denuncias

La Guardia Civil y la Policía Local desarrollaron un operativo de vigilancia conjunto en el que inspeccionaron un total de 40 vehículos

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:29

La Guardia Civil y la Policía Local de Palencia formularon un total de 21 denuncias tras inspeccionar 40 vehículos en un operativo conjunto de vigilancia del transporte de mercancías en la capital palentina.

El control, el segundo de estas características en lo que va de año, contó con la participación de especialistas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, agentes de la Policía Municipal de Palencia y un inspector de transportes de la Junta de Castilla y León.

En contrato, diez de las sanciones fueron por infracciones en materia de transporte y once por vulnerar la Ley de Seguridad Vial. Asimismo, durante el dispositivo se verificaron pesos y dimensiones de los vehículos con una báscula móvil, además de revisarse los tacógrafos y las autorizaciones especiales.

