El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido un ciclista en un accidente en Valladolid

El siniestro se produjo en la la CL-610 a la altura del kilómetro 3

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:08

Comenta

Un ciclista ha resultado herido esta tarde en un accidente vial en el que se vieron involucrados un turismo y una bicicleta en la CL-610, en el kilómetro tres, en Valladolid, según fuentes del Servicio de Emergencias 112 recogidas por Ical.

Más sucesos en Valladolid

Detenido en Elche por estafar 998 euros a una vallisoletana mediante el método 'el hijo en apuros'

Detenido en Elche por estafar 998 euros a una vallisoletana mediante el método 'el hijo en apuros'

Cae un grupo criminal con cinco detenidos dedicado al tráfico de drogas en Cuatro de Marzo

Cae un grupo criminal con cinco detenidos dedicado al tráfico de drogas en Cuatro de Marzo

Una llamada al 112 alertó del suceso a las 20.05 horas. El alertante informó de que el ciclista herido, de unos 60 años, se encontraba consciente en el lugar. Hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Local y Nacional de Valladolid, así como de Sacyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  3. 3 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  4. 4

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  5. 5

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  6. 6 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  7. 7

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  8. 8

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura
  9. 9 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  10. 10

    La madre que sedó y asfixió a sus dos hijos en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un ciclista en un accidente en Valladolid

Herido un ciclista en un accidente en Valladolid