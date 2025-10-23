Herido un ciclista en un accidente en Valladolid El siniestro se produjo en la la CL-610 a la altura del kilómetro 3

El Norte Valladolid Jueves, 23 de octubre 2025, 22:08

Un ciclista ha resultado herido esta tarde en un accidente vial en el que se vieron involucrados un turismo y una bicicleta en la CL-610, en el kilómetro tres, en Valladolid, según fuentes del Servicio de Emergencias 112 recogidas por Ical.

Una llamada al 112 alertó del suceso a las 20.05 horas. El alertante informó de que el ciclista herido, de unos 60 años, se encontraba consciente en el lugar. Hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Local y Nacional de Valladolid, así como de Sacyl.

