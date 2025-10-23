El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mensaje utilizado en un intento de estafa el pasado 9 de octubre. J. Sanz

Detenido en Elche por estafar 998 euros a una vallisoletana mediante el método 'el hijo en apuros'

La víctima recibió un mensaje por WhatsApp en el que, presuntamente, su hija le solicitaba ayuda económica urgente

El Norte

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:50

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Elche a un varón como presunto autor de un delito de estafa a través de la tipología del 'hijo en apuros', cuya víctima, una mujer residente en Valladolid, realizó una transferencia de 998 euros, según informaron fuentes policiales recogidas por Ical.

Las investigaciones comenzaron con la denuncia interpuesta el pasado 13 de mayo en la Comisaría de Policía Nacional de Delicias en Valladolid. La víctima denunció haber recibido un mensaje a través de la aplicación WhatsApp en el que, presuntamente, su hija, que se encuentra cursando estudios fuera de la ciudad, le solicitaba ayuda económica urgente para realizar un pago en una entidad financiera por valor de 9.000 euros.

Ante la aparente veracidad del mensaje, reforzada por el uso de una imagen de perfil reconocible y un lenguaje familiar, la denunciante realizó una primera transferencia de 998 euros. Poco después, al contactar directamente con su hija a través de su número habitual, confirmó que esta no había enviado ningún mensaje ni solicitado dinero.

Dado que el investigado residía fuera de la demarcación policial de Valladolid, se solicitó la colaboración de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana. Finalmente, agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Local de Elche lograron localizar y detener al varón como presunto autor de un delito de estafa.

