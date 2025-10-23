Cae un grupo criminal con cinco detenidos dedicado al tráfico de drogas en Cuatro de Marzo

Armas blancas, sustancias estupefacientes, dinero y móviles que intervino la Policía Nacional el pasado septiembre a los detenidos en la operación Barrio.

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid detuvieron el pasado martes día 21 a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Este arresto está enmarcado en la denominada operación Barrio, en la que se desmantelaron tres puntos de venta de droga en el barrio del Cuatro de Marzo el pasado mes de septiembre.

La operación se saldó con la detención de una mujer y tres hombres, uno de los que uno ingresó en prisión. Asimismo, se intervinieron 60 gramos de heroína, 80 gramos de cocaína, 1.590 euros en efectivo, 150 comprimidos de Trankimazin y 130 comprimidos de Rivotril. El valor de las sustancias intervenidas hubiera alcanzado en el mercado ilícito un valor de 19.064,41 euros.

Los investigadores del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Policía Judicial en Valladolid estaban tras la pista de un quinto implicado al que no localizaban, por lo que establecieron un dispositivo especial de vigilancia tendente a su localización y detención. El varón estaba encartado en la investigación policial como una de las personas que vendían papelinas de heroína y cocaína a terceros, y estaba integrado en la estructura de la organización criminal.

El dispositivo policial culminó con éxito en la tarde del día 21 de octubre, cuando el hombre fue finalmente localizado y detenido por agentes de Policía Nacional como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y otro delito de pertenencia a grupo criminal.

Con esta detención, se considera desarticulada esta organización y finalizada la operación policial. El hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.