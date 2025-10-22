La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España

Todo concluyó después de que la Policía Municipal mediara con los familiares «bastante alterados» de una de las partes implicadas. Se apaciguaron los ánimos después ... de una tarde, la del 16 de octubre, intensa en varias calles de Barrio España de la capital vallisoletana.

Los hechos, según fuentes policiales, concluyeron minutos antes de las 21:00 horas, si bien durante toda la tarde se originaron al menos dos peleas en las que tuvo que intervenir tanto la Policía Nacional como la Municipal. La historia continuada de trifulcas finalizó sin que nadie denunciara los hechos ni con traslados al hospital, ya que al parecer los heridos no presentaban lesiones graves.

La primera de las intervenciones se centró en los aledaños de un bar de la avenida de Santander. En el interior se desató una pelea en la que intervinieron varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Municipal.

Ese conato derivó dos horas después en un nuevo enfrentamiento más multitudinario y con uno de los implicados en la pelea anterior. Esta vez en la calle Costa Blanca. A su llegada, los agentes de la Policía Municipal se encontraron con varias personas agrediéndose en el suelo. Sin dilación, empezaron a separar a todos los implicados con la intención de aclarar lo sucedido, si bien se percataron de que dentro de esa muchedumbre se encontraban numerosas personas intentando frenar los golpes.

Tras un momento de tregua, los implicados rehusaron la asistencia médica y avanzaron que no se iban a denunciar mutuamente porque son «primos», o eso aseveraron a los agentes.