Imagen de archivo de la Policía Municipal de Valladolid. Ignacio Repilado

Valladolid

La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España

Agentes tuvieron que intervenir en la avenida de Santander y en la calle Costa Blanca, aunque ninguno de los implicados presentó denuncia

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:37

Todo concluyó después de que la Policía Municipal mediara con los familiares «bastante alterados» de una de las partes implicadas. Se apaciguaron los ánimos después ... de una tarde, la del 16 de octubre, intensa en varias calles de Barrio España de la capital vallisoletana.

