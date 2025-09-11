El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Señales que prohíben aparcar en la calle Hernando de Acuña de Parquesol por el paso de la etapa contrarreloj de la Vuelta. J. Sanz

La Vuelta corta este jueves medio Valladolid con la mirada puesta en las protestas contra Israel

Más de cincuenta calles estarán cerradas al tráfico al menos seis horas en una jornada que atraerá hasta la ciudad a cientos de visitantes y aficionados al ciclismo

E. Esteban

E. Esteban

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:10

Comienza la cuenta atrás. Valladolid ya resta las horas para convertirse en epicentro del ciclismo con la contrarreloj de la Vuelta a España, que se ... presupone decisiva no solo por ser la única crono individual de la presente edición -la número ochenta-, sino por celebrarse a tan solo tres días del final de la competición en Madrid. Un evento que, más allá del plano deportivo, pues se trata del tour ciclista más importante del país, centrará todas las miradas tanto a nivel nacional como internacional por las protestas convocadas contra Israel y que se han ido sucediendo en diferentes etapas.

