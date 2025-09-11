La Vuelta corta este jueves medio Valladolid con la mirada puesta en las protestas contra Israel

Comienza la cuenta atrás. Valladolid ya resta las horas para convertirse en epicentro del ciclismo con la contrarreloj de la Vuelta a España, que se ... presupone decisiva no solo por ser la única crono individual de la presente edición -la número ochenta-, sino por celebrarse a tan solo tres días del final de la competición en Madrid. Un evento que, más allá del plano deportivo, pues se trata del tour ciclista más importante del país, centrará todas las miradas tanto a nivel nacional como internacional por las protestas convocadas contra Israel y que se han ido sucediendo en diferentes etapas.

Hasta once son las convocatorias que la plataforma solidaria con Palestina ha diseñado de manera simultánea por diferentes puntos del largo recorrido de 27,2 kilómetros por los que discurrirá la prueba. Desde el entorno de la salida, en San Pablo, y la meta (plaza de Zorrilla) hasta ubicaciones estratégicas como el Teatro Calderón, la plaza de la Universidad o la carretera de Rueda, entre otros. Eso sí, hacen un llamamiento a manifestarse de forma «pacífica» y se desvinculan «de otros actos que no sean mostrar la bandera palestina y visibilizar nuestra protesta», según remarcaba entonces su portavoz, Henar Redondo.

A la convocatoria se ha sumado el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León que, por su parte, anima «a tomar las calles» de Valladolid para «protestar contra la participación del equipo israelí en la Vuelta». En cualquier caso, tanto el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, como el subdelegado en la provincia, Jacinto Canales, han advertido de que se sancionará a quienes «interrumpan y además pongan en riesgo la integridad física de las personas».

Aunque desde un primer momento el dispositivo no iba a escatimar en recursos e iba a contar con un amplísimo número de efectivos desplegados por toda la ciudad, tras el punto de inflexión de Bilbao -las protestas propalestinas impidieron llegar a la meta el miércoles 3 de septiembre-, que marcó un antes y un después en el devenir de la Vuelta, se decidió reforzar la presencia policial para prevenir posibles incidentes que puedan surgir. Así, toda la Policía Municipal, con sus más de 400 agentes, estará este jueves en la calle tanto para cubrir la crono (150 policías estarán movilizados exclusivamente por el recorrido) como para cualquier dar cobertura a cualquier imprevisto.

También estarán presentes unos 400 efectivos la Policía Nacional; con 80 agentes que forman parte del dispositivo itinerante de la prueba, más otros tantos que llegarán de refuerzo de otras provincias; la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y a la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valladolid al completo; y unos cien más -su incorporación al operativo se ha decidido en las últimas horas- de unidades como la UPR o UIP de otras provincias.

Por su parte, la Guardia Civil movilizará a unos 150 agentes (132 de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial, que está en el dispositivo de seguridad itinerante); unos veinte guardias civiles de Valladolid que, a bordo de sus motocicletas, escoltarán a los corredores durante el trayecto, y patrullas de la Agrupación de Tráfico, que se encargarán de cerrar los accesos desde la VA-30 a la carretera de Rueda. A todos ellos cabe sumar los 200 voluntarios y profesionales de otros organismos como Protección Civil, Sacyl, Bomberos o DGT, entre muchos otros.

Toda previsión es poca en una jornada que, en un contexto añadido de Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, con el consiguiente aliciente que eso supone (por ejemplo, por la noche actúa en la Plaza Mayor la cantante argentina María Becerra), atraerá hasta la ciudad a cientos de visitantes y aficionados para poder ver de cerca a los Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Egan Bernal o Mikel Landa, entre muchos otros. Más todo el engranaje de la Vuelta, que trae consigo una gran caravana itinerante de unas 2.500 personas.

Impacto «muy beneficioso»

De hecho, las expectativas son halagüeñas y se espera que el retorno económico de todo este despliegue sea «muy beneficioso» para hoteles, hostelería y los diferentes recursos de la capital. Solo en alojamientos, el paso de la carrera por Valladolid dejará más de 300.000 euros, según las estimaciones de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez. A lo que habría que añadir el impacto mediático «millonario» de una competición «cubierta por más de 300 medios de treinta nacionalidades distintas y que cuenta con más de tres millones y medio de visitantes solo en su página web».

Pero para moverse este jueves día 11 por Valladolid, ya sea para disfrutar de la Vuelta o para acudir a cualquier otra cita -obligada o voluntaria- la recomendación es, siempre y cuando sea posible, hacerlo en transporte público o a pie. Porque el evento deportivo dividirá en dos la ciudad y mantendrá cortadas más de medio centenar de calles -incluidas vías tan importantes para el tráfico como Isabel la Católica o el Paseo de Zorrilla- durante al menos seis horas. El circuito se cerrará totalmente a la circulación a las 11:00 horas y, salvo algún paso puntual transversal que se permita hasta las dos de la tarde, no se reabrirá hasta aproximadamente las 17:30 horas, siempre supeditado al avance de la contrarreloj.

En cualquier caso, habrá dos vías principales que serán las grandes alternativas para soportar el tráfico de quienes no tengan más remedio que coger el coche. La primera, la VA-30, que permitirá la movilidad a cualquier punto, más aún en una jornada en la que la ciudad estará dividida en dos. La segunda, la avenida de Salamanca, donde también redoblará esfuerzos la Policía Local para facilitar la fluidez en la circulación