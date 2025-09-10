La Vuelta dejará más de 300.000 euros en hoteles y un impacto mediático «millonario»

Valladolid se prepara para vivir una jornada clave con la única contrarreloj individual de la Vuelta a España 2025, una etapa decisiva al celebrarse en ... la recta final de la competición, a solo tres días de su final en Madrid. La capital vallisoletana será así epicentro, este jueves 11, del ciclismo en un trayecto de 27,2 kilómetros (comenzará a las 14:12 horas y concluirá en torno a las 17:30 horas) y que atraerá hasta la ciudad, en plenas Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, a cientos de turistas y amantes del deporte y a una «gran caravana» itinerante de unas 2.500 personas que acompañan a la Vuelta.

Pero no se trata solo de ciclismo. Este evento supone una oportunidad económica y turística de primer nivel, una ocasión única para proyectar la imagen de la ciudad. Lo sabe la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, quien se muestra optimista con el «retorno mediático» que dejará la contrarreloj en tierras vallisoletanas. «Es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional; cada etapa puede ser vista aproximadamente por un millón de espectadores. Hablamos de una competición que está cubierta por más de 300 medios de treinta nacionalidades distintas y que cuenta con más de tres millones y medio de visitantes solo en su página web», valora.

Destaca Blanca Jiménez que solo en alojamientos, el despliegue de la Vuelta, de esa caravana de más de 2.500 personas, dejará «más de 300.000 euros» en Valladolid, a lo que hay que añadir que además «consumen recursos en la ciudad». De hecho, la mayoría de hoteles de la ciudad estarán prácticamente llenos durante esos días, precisamente por el empujón de la carrera ciclista. La tendencia, según confirmaron hace unos días representantes de varios complejos hoteleros, es que cada uno albergue a uno o dos grupos competidores.

Pero, sobre todo, más allá del retorno económico, que prevé «muy beneficioso», la responsable de Marca Ciudad incide en la importancia de la cobertura mediática, puesto que durante «más de 150 minutos de retransmisión» los espectadores podrán disfrutar de la contrarreloj, pero también de los diferentes planos que se muestren de la capital y sus recursos turísticos.

«Es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional; cada etapa puede ser vista por un millón de espectadores» Blanca Jiménez Concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad

«Estamos hablando de un impacto de millones de visualizaciones en todos los espacios y el recorrido de nuestra Vuelta. Un impacto que desde el punto de vista económico, de forma directa, va a ser muy beneficioso para la hotelería, la hostelería y los recursos de la ciudad, pero que desde luego, en retorno de imagen, tiene un impacto millonario a lo largo de nuestro país y de todo el mundo», subraya la concejala, mientras considera que se trata de «uno de los eventos más internacionales que suceden en este mes de septiembre».

«Estamos seguros de que todo el mundo tendrá la vista puesta en la contrarreloj de Valladolid y en el recorrido fantástico que hará disfrutar a cualquier persona que se conecte con la Vuelta esos días», concluye.

La prueba, que obligará a cortar durante buena parte del jueves más de medio centenar de calles, comenzará a las 14:12 horas desde la plaza de San Pablo. A esa hora partirá el primer corredor por un circuito «mayoritariamente llano, con un pequeño repecho al inicio», como apuntan fuentes municipales, que se extenderá a lo largo de 27,2 kilómetros y que finalizará en el Paseo de Zorrilla con calle San Ildefonso.

Amplio despliegue policial

Para la ocasión, se desplegará desde primera hora del día 11 un amplio dispositivo formado por nada menos que 850 agentes de las policía Local y Nacional y de la Guardia Civil, además de 200 voluntarios y profesionales de otros organismos como Protección Civil, Sacyl, Bomberos o Dirección General de Tráfico (DGT), entre muchos otros. En concreto, «toda» la plantilla de la Policía Municipal, con sus más de 400 efectivos, estarán en la calle tanto para cubrir el evento deportivo (150 agentes estarán movilizados exclusivamente por el recorrido) como para cualquier incidente e imprevisto que pueda surgir.

También movilizará a un elevado número de agentes, en torno a 300, la Policía Nacional, que activará al completo a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y a la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valladolid, además de a otros 80 agentes que forman parte del dispositivo itinerante de la carrera ciclista y otros tantos que llegarán de refuerzo de otras provincias.

Además, estará presente la Guardia Civil con 130 agentes de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial –que también está en el dispositivo de seguridad itinerante–; unos veinte guardias civiles de Valladolid que, a bordo de sus motocicletas, escoltarán a los corredores durante el trayecto, y patrullas de la Agrupación de Tráfico, que se encargarán de cerrar los accesos desde la VA-30 a la carretera de Rueda.