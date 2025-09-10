Rueda se prepara para acoger la antepenúltima etapa, que provocará cortes de calles

La contrarreloj, el jueves 11, no será la única parada que hará la Vuelta Ciclista a España en la provincia de Valladolid. Rueda acogerá al ... día siguiente, el viernes 12, la antepenúltima etapa -la número 19- de la carrera, que comenzó el 23 de agosto en Turín (Italia) y que finalizará en Madrid tan solo dos días después de su paso por la localidad vallisoletana.

Un «acontecimiento de gran repercusión nacional e internacional», como se refiere el Ayuntamiento del municipio vallisoletano, que implicará un «importante despliegue de medios» y que obligará a cortar al tráfico varias calles, entre ellas la principal, la travesía, incluso desde el día anterior.

Ampliar Cortes de tráfico previstos en Rueda el día 12 de septiembre. Ayuntamiento

Así, los cortes se aplicarán a partir de las 14:00 horas del jueves 11 y permanecerán activos hasta que concluya el evento deportivo, cuando las autoridades competentes indiquen la reapertura. Para ello, el Consistorio ha dividido el núcleo urbano en tres zonas. En la denominada zona 1, el tramo entre la avenida Segovia, la avenida de Castilla y la calle Santísimo Sepulcro, todas las calles quedarán cortadas, quedando habilitada únicamente una salida por el camino de las piscinas para tomar dirección Medina del Campo o La Seca por caminos.

Carretera hasta La Seca

En la zona 2, el tramo entre la avenida de Castilla y la calle Real, se cerrarán todas las calles, quedando habilitada únicamente una salida provisional por el camino del circuito de motos, girando a la izquierda en dirección a las bodegas de Herederos de Marqués de Riscal.

Por último, en la zona 3, que abarca todo el margen de la localidad más próximo a la autovía, todas las calles estarán cerradas al tráfico y únicamente estarán abiertas la calle Eras (salida por el caño) y Cándido Pimentel con esquina Santísimo Cristo (Casa Lola). Asimismo, la carretera de Rueda hasta La Seca quedará completamente cerrada al tráfico la noche de 11 al 12, por mediación de la Diputación de Valladolid.