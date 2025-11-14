El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pasajeros en el aeropuerto de Villanubla en una imagen de archivo. Rodrigo Jiménez

Vuelos, fechas y conexiones de Air Nostrum desde Valladolid para esta Navidad

La aerolínea refuerza los enlaces con las islas de cara a la próxima campaña navideña para «facilitar los desplazamientos durante las fiestas»

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:01

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha anunciado más conexiones de cara a la próxima Navidad en varios aeropuertos de España, entre ellos el de Valladolid. Así, en el aeródromo de Villanubla la oferta hacia Mallorca se refuerza en un 18% respecto a la campaña anterior con el objetivo de «facilitar los desplazamientos durante las fiestas», tal y como apuntan fuentes de la compañía.

En concreto, habrá vuelos desde la provincia vallisoletana con destino Baleares los 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero. León, por su parte, consolida su conexión de los jueves con Son Sant Joan durante todo el año y suma frecuencias extra en Navidad, lo que supone un aumento del 30% en plazas comparado con el año pasado. Los días de la ruta especial serán 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30 de diciembre y 1, 2, 4, 5, 6 y 8 de enero.

En Canarias, Air Nostrum operará vuelos especiales entre Tenerife y Santiago, Valencia y Valladolid los días 22, 26, 29 de diciembre, además del 2 y 5 de enero. Gran Canaria, por su parte, estará conectada con Valencia y León, facilitando los desplazamientos desde y hacia las islas durante el periodo navideño los días 20, 23, 27, 30 de diciembre y 3 de enero.

Ruta con Estrasburgo

La operativa internacional también se ve reforzada este año, especialmente en la ruta con Estrasburgo, que contará con vuelos durante todo el mes de diciembre. «La ciudad francesa es un destino de muy alta demanda en diciembre por sus famosos mercados navideños que atraen a muchos turistas», apuntan desde la aerolínea. Barcelona estará conectada con la capital de Alsacia los martes y sábados, mientras que Madrid ofrecerá vuelos de lunes a sábado, incluyendo refuerzos adicionales los días 1 y 8 de diciembre.

