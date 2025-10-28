El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Llegada al aeropuerto de Valladolid de un vuelo de Binter, una de las dos únicas compañías con rutas regulares desde Villanubla. Rodrigo Jiménez

Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno

Entre las 366 operaciones previstas figuran vuelos chárter a Estambul, Praga y Berlín para el puente de diciembre

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 15:43

Las compañías han programado 366 operaciones en el aeropuerto de Valladolid –entre salidas y llegadas– para la temporada de invierno, que arrancó este domingo 26 ... de octubre y se prolongará hasta el 28 de marzo del año que viene. Esa actividad de las operadoras se traducirá en una oferta de casi 50.000 plazas a disposición de los usuarios, para ser exactos 49.960, según la información facilitada por la empresa estatal de la que dependen las instalaciones. En el conjunto de su red en España serán 788.400 movimientos comerciales y 137,6 millones de asientos.

