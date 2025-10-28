Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno

Las compañías han programado 366 operaciones en el aeropuerto de Valladolid –entre salidas y llegadas– para la temporada de invierno, que arrancó este domingo 26 ... de octubre y se prolongará hasta el 28 de marzo del año que viene. Esa actividad de las operadoras se traducirá en una oferta de casi 50.000 plazas a disposición de los usuarios, para ser exactos 49.960, según la información facilitada por la empresa estatal de la que dependen las instalaciones. En el conjunto de su red en España serán 788.400 movimientos comerciales y 137,6 millones de asientos.

Como es habitual, Aena hace la salvedad de que esta programación «está sujeta siempre a posibles cambios por parte de las aerolíneas», si bien hay cosas que ya son seguras. Para empezar, el retorno de Vueling al complejo de Villanubla, después de año y medio de ausencia. Ha regresado con tres frecuencias semanales de ida y vuelta a Barcelona desde este 28 de octubre que se desarrollan los martes, jueves y sábados, y vienen a ocupar el hueco que dejó Ryanair el pasado marzo.

Junto a esto, está plenamente confirmada la decisión de Binter de mantener las conexiones regulares con las islas afortunadas hasta la próxima primavera. Gracias a la firma originaria del archipiélago es posible seguir desplazándose dos días a Gran Canaria (lunes y jueves) y otros dos a Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna (miércoles y sábados).

Más allá de esas tres rutas fijas a Barcelona y Canarias está la decisión de Air Nostrum de volver al aeródromo de Valladolid por Navidad. Coincidiendo con las fiestas y como en ocasiones anteriores, la compañía regional con sede en Valencia unirá Villanubla con Palma de Mallorca entre el 21 de diciembre y el 4 de enero a diario, a excepción de en Nochebuena y Nochevieja. Además habrá otros cinco vuelos de ida y vuelta a Tenerife Norte el 22, 26 y 29 de diciembre y el 2 y 5 de enero.

Capitales europeas y más

A estos despegues y aterrizajes hay que añadir los asociados a los chárter que fletan los mayoristas coincidiendo con los puentes y las vacaciones, así como los vinculados al Club de los 60. Desde Aena se limitan a expresar que los habrá a «ciudades como Palma de Mallorca, Praga, Estambul o Atenas, entre otras», sin especificar cuándo tendrán lugar. Más detalles aporta Miguel Incera, el presidente de la Asociación Vallisoletana de Agencias de Viajes (AVAV), aunque hace la salvedad de que «hay una parte que no está cerrada en cuanto a fechas concretas».

Lo más inmediato es la salida hacia la cuna de la civilización griega que tendrá lugar este jueves 30 de octubre, dentro del programa de turismo para mayores que organiza la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta. Para noviembre no hay nada previsto por el momento y lo siguiente son los vuelos ligados a los paquetes organizados con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada, que partirán el 4 de diciembre en dirección a la antigua Constantinopla y el 5 a las capitales de la República Checa y de Alemania. Aunque «todavía hay plazas libres en los tres», indica Miguel Incera, «con un precio de partida de 1.000 euros por persona», lo cierto es que no son demasiadas porque «siempre se vende con bastante antelación», explica.

La programación se completa con un chárter justo para la jornada en la que acaba la temporada de invierno. El destino es Egipto y los afortunados que embarquen en el avión ese 28 de marzo disfrutarán de un periplo de ocho días que incluye un crucero por el Nilo y una estancia en El Cairo, a cambio eso sí de un mínimo de 1.400 euros por cabeza. Ya dentro del periodo aeroportuario de verano está prevista una salida similar el 19 de abril por un importe ligeramente inferior, 1.100 euros excursiones aparte, «que también tiene ya mucha venta». «Los vallisoletanos son grandes viajeros y siempre que hay oportunidad de aprovechar y salir desde aquí, desde Villanubla, enseguida reservan», añade el responsable de AVAV.

De quienes no ha habido ninguna noticia nueva es ni de Volotea ni de WizAir, pese a que ambas expresaron su interés por hacerse con alguna de las rutas abandonadas abruptamente por Ryanair. De hecho, en esa línea se expresó en febrero el consejero delegado y fundador de la primera de ellas, Carlos Muñoz, si bien matizó que «reprogramar en plazos muy cortos es muy difícil». La marca húngara, por su parte, aseguró a finales de septiembre que estaba estudiando ampliar su presencia en España aprovechando esa misma circunstancia, sin que hasta ahora eso se haya traducido en su implantación en la provincia vallisoletana.