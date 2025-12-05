Vox «condiciona» su apoyo a los presupuestos a que se estudie suprimir las multas de la ZBE

El Norte Valladolid Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:06 Comenta Compartir

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado este viernes que su apoyo a los presupuestos municipales de 2026 estará «condicionado a la creación de una mesa de estudio y de investigación para la supresión o suspensión del régimen sancionador de la zona de bajas emisiones (ZBE)». Así lo ha asegurado la teniente de alcalde y portavoz de la formación verde, Irene Carvajal, quien también ha enumerado las razones que les llevaron a pactar «reducir a la mínima expresión» este área, aún «estando como estamos en contra de la zona de bajas emisiones».

«Hay una ley estatal que nos obliga a ello, y también el no establecerla implicaría tener que devolver todas las ayudas y los PERTE recibidos de Europa y las ayudas recibidas por parte del Gobierno. Y además, la amenaza del ministro de Transportes, Óscar Puente, que explícitamente nos indicó que nos retiraría, si no se establecía una zona de bajas emisiones, las ayudas al transporte público, unas ayudas que no solamente son las bonificaciones de los autobuses urbanos que cogen a diario miles de vallisoletanos, sino también, por ejemplo, los bonos diarios para el tren», ha explicado Carvajal.

Asimismo, la también concejala de Educación y Cultura en el Consistorio vallisoletano ha aseverado que «hay personas que se están autorrestringiendo la entrada a Valladolid porque desconocen» la normativa. «Eso es algo que nos está comentando el propio tejido del comercio local», ha apostillado la edil, al tiempo que ha concretado que la mesa que plantean tiene por objetivo «ver el impacto en el tejido comercial y económico que sostiene la ciudad, comprobar si ha habido alguna mejora de la calidad del aire, que sospechamos que no es así, y, sobre todo, estudiar toda la cantidad de jurisprudencia que está habiendo, sentencias que está habiendo, que están anulando precisamente esas multas que se están poniendo en las zonas de bajas emisiones».

«Queremos beneficiar al ciudadano de Valladolid, no queremos asumir políticas que vienen impuestas desde Europa, que no tocan el pie en la tierra, no hablan con el comerciante, con el vecino o con el trabajador sobre las disfunciones que están ocurriendo, ni siquiera tienen conocimiento de estas disfunciones jurídicas y jurisprudenciales que se están dando», ha continuado Irene Carvajal.

«Tomó nota»

En cualquier caso, la teniente de alcalde ha hecho hincapié en que estudiar esta suspensión es «la única condición en este momento» que imponen al Partido Popular para dar luz verde a las cuentas municipales del próximo ejercicio. «Estamos en la tierra, queremos estar en la tierra porque son nuestros vecinos quienes nos trasladan la situación. Y nos trasladan la desproporción de esta medida. ¿Desproporción por qué? Porque cuando nosotros diseñamos esta zona de bajas emisiones mínima, el estudio que tenemos es que solamente va a afectar a un 1% de los vehículos que transitan habitualmente por la ciudad», ha afirmado.

Respecto a la reacción del PP al conocer esta propuesta, Carvajal ha asegurado que el alcalde, Jesús Julio Carnero, «lo anotó y tomó nota» y les trasladó que «lo va a estudiar, a valorar y nos responderá». «En mi opinión personal y subjetiva, mi apreciación, es que sí que va a valorar crear esa mesa de trabajo, porque en definitiva a quien beneficia es al ciudadano, a Valladolid, y es lo que yo le he dicho, le he querido hacer entender que estamos perjudicando en el día a día a quien sostiene nuestra ciudad y a quien paga los impuestos», ha sentenciado la portavoz de Vox.