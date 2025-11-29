El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marca vial de la zona de bajas emisiones en una calle del centro de la capital. Alberto Mingueza
Valladolid

El Ayuntamiento dará acceso a la ZBE a los vehículos históricos registrados en la DGT

La Concejalía de Tráfico tramita un cambio para permitir la entrada 96 días al año a los coches y motos matriculados hace al menos 30 años

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:01

Comenta

Bastantes dudas y algún amago de sanción, pero el asunto está en vías de arreglarse. El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de ... Tráfico y Movilidad, trabaja ya en la modificación de las directrices de la zona de bajas emisiones (ZBE) con el objetivo de que los vehículos históricos que estén registrados así en la Dirección General de Tráfico puedan acceder al área vedada a los coches y motos más contaminantes 96 días al año sin tener que pedir ningún tipo de permiso y sin riesgo de ser multados.

