El Ayuntamiento dará acceso a la ZBE a los vehículos históricos registrados en la DGT

Bastantes dudas y algún amago de sanción, pero el asunto está en vías de arreglarse. El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de ... Tráfico y Movilidad, trabaja ya en la modificación de las directrices de la zona de bajas emisiones (ZBE) con el objetivo de que los vehículos históricos que estén registrados así en la Dirección General de Tráfico puedan acceder al área vedada a los coches y motos más contaminantes 96 días al año sin tener que pedir ningún tipo de permiso y sin riesgo de ser multados.

Esta calificación no se refiere a viejas reliquias del motor. La figura da cabida a aquellas monturas con, al menos, 30 años desde su primera matriculación o fabricación y que se encuentre en estado original. No pueden haber sufrido cambios en sus características o componentes principales como son motor, frenos, dirección, suspensión o carrocería.

Esa Vespa veterana de cuando usted era un chaval, que guarda en su garaje casi como un recuerdo, y que coge de vez en cuando para darse una vuelta, o el automóvil familiar que aún conserva su padre en el pueblo puede acogerse a esta calificación siempre que cumplan los requisitos y se abonen las correspondientes tasas a la DGT. Ahora los que cuentan con este tipo de vehículos no pueden entrar al perímetro si no es para aparcar en un estacionamiento autorizado o tras solicitar una permiso temporal, como ocurre con los que no cuentan con distintivo ambiental.

El coste para tramitar esta calificación de los coches y motos matriculados en España es de 20,81 euros. Hay que presentar cuatro fotos, una de cada lado del automóvil o motocicleta, y acreditar con la carta de la ITV que no han sido modificados. Toda la tramitación la pueden consultar ustedes en la DGT. Este periódico ha solicitado a la Jefatura Provincial de Tráfico los datos sobre cuántos vehículos están acogidos a esta figura en la capital y la provincia. A fecha de la publicación de esta noticia no ha recibido la información.

Es el vallisoletano David Lorenzo, un aficionado a los motores más retro, el que pone en aviso a El Norte. Él tiene en su garaje una moto Yamaha SR de 250 centímetros cúbicos de 1989, una furgoneta Mercedes MB100 del 94 y un Alfa Romeo GTV Spider del 95. Todos están dados de alta como históricos en la DGT.

El pasado 7 de abril consultó a través del WhatsApp habilitado para informar sobre la ZBE si podía acceder con ellos, ya que el organismo estatal establece que los calificados de esta manera tienen derecho a entrar 96 días al año siempre que los ayuntamientos así lo determinen. La propia Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio climático y transición energética excluye de la estrategia de descarbonización a los vehículos matriculados como históricos.

A través de ese canal a David le contestaron que sí, que no había problemas de entrada. Las matrículas históricas registradas por la DGT no debían hacer ninguna tramitación. Así que este conductor siguió circulando con ellos durante los meses de julio, agosto y septiembre, principalmente con la moto.

El pasado 19 de abril, realizó una nueva consulta. «No sé, de repente me vino como una epifanía y volví a preguntar por si acaso», explica. En la segunda respuesta el sentido cambió. Le dijeron que no podían circular por el interior del perímetro. Que su tratamiento era igual que los vehículos sin distintivo y que o accedía a un aparcamiento o tenía que solicitar las autorizaciones correspondientes.

Llamó a Movilidad y entonces le señalaron que se había registrado un acceso no autorizado con la Yamaha con lo que se activaba un expediente sancionador. Tras aportar las pruebas de sus consultas, finalmente le comunicaron que la multa no se iba a tramitar. David se ha puesto en contacto con este diario para advertir de esta situación a los propietarios de coches y motos registrados como históricos con el objetivo de que tuvieran en cuenta la prohibición, ya en proceso de cambio, y evitaran posibles multas.

El concejal Alberto Gutiérrez explica que la normativa a nivel nacional que elaboró la DGT recoge que los vehículos históricos, como patrimonio industrial, deben tener un tratamiento especial y que incluso en las zonas de bajas emisiones cada ayuntamiento regulará cómo pueden acceder con la idea de que puedan hacerlo.

Como ya se ha detectado esta situación, la concejalía está analizando jurídicamente el asunto para tramitar una aclaración, ya que la ordenanza de la zona de bajas emisiones recoge que se podrán interpretar algunas de las cuestiones que sean objeto de controversia. «Van a poder entrar a la zona de bajas emisiones en las circunstancias que marca la DGT; realmente lo que más problemas nos está dando no son los coches, sino las motos», explica.

Según recoge la documentación del estudio que tramita el Ayuntamiento, un estudio elaborado por la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA) sostiene que vehículos históricos no representan un problema ni desde el punto de vista medioambiental ni para la ordenación del tráfico, ya que son utilizados de manera mucho menos frecuente y con muchas más atenciones que los vehículos modernos; recorren distancias pequeñas con una parte insignificante del consumo general de carburante, ocasionando ínfimas consecuencias vinculadas al problema de la polución.

Además, sus propietarios evitan los lugares y los horarios de circulación densa, por lo que no contribuyen a los problemas actuales de congestión del tráfico urbano. Concluye el citado informe de la FEVA que del total de vehículos de estas características que circulan por nuestras vías, «el 61 % circula menos de veinte días al año y, en consecuencia, su incidencia desde el punto de vista medioambiental es totalmente marginal».

Así, el Ayuntamiento aprobará una modificación a fin de no exigir acreditar el cumplimiento de los requisitos tecnológicos y de emisiones equivalentes a los distintivos ambientales que amparan el acceso a la ZBE a los vehículos históricos. Bastará presentar una declaración responsable justificativa de su catalogación como vehículo histórico y de estar al corriente y comprometerse al cumplimiento del régimen especial de circulación de dichas monturas establecido en el Real Decreto 892/2024, de 10 de septiembre.