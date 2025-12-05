El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional en la Plaza Mayor de Valladolid. El Norte

Valladolid se blinda con medio millar de agentes para minimizar robos durante las compras navideñas

El Plan Comercio Seguro para las fechas festivas se extenderá hasta el 11 de enero

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:05

Comenta

Medio millar de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil trabajará para minimizar robos y hurtos en la campaña comercial navideña, que se enmarcan en el denominado como Plan Comercio Seguro para las fechas festivas, que se extenderá hasta el 11 de enero.

El Plan Comercio Seguro, que comenzó a programarse en 2013, ha resultado eficaz, año tras año, y es bien acogido entre los sectores implicados, las asociaciones de comerciantes, las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio y la hostelería, así como el conjunto de los ciudadanos, afirmó este viernes el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

El dispositivo se despliega tanto en las zonas urbanas como en las rurales, donde la Guardia Civil se mantiene también vigilante. La acción se centra especialmente en aquellas en las que se da mayor concentración de personas por el incremento de la actividad comercial propio de la Navidad, como son centros comerciales, comercio tradicional del centro o mercados navideños.

Noticias relacionadas

Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas

Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas

Vuelve a Valladolid el sorteo del Árbol de los Deseos: 900 tiendas, fechas y cómo participar

Vuelve a Valladolid el sorteo del Árbol de los Deseos: 900 tiendas, fechas y cómo participar

Cabalgatas, belenes, villancicos y un espectáculo de 'videomapping': así será la Navidad en Valladolid

Cabalgatas, belenes, villancicos y un espectáculo de 'videomapping': así será la Navidad en Valladolid

De esa forma, más de 500 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a los que se suman los efectivos de la Policía Local en las localidades que cuentan con este servicio municipal, están directamente implicados en este dispositivo especial cuyo objetivo es reforzar la seguridad y prevenir la comisión de delitos de los que son víctimas tanto los comerciantes como los clientes.

Principalmente hurtos, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza y fraudes, en unos días en que aumenta la actividad comercial y se dan aglomeraciones de personas, incluyendo también lugares de almacenamiento o distribución, que pueden ser objeto de robos. El Plan atiende igualmente a los problemas relacionados con los ilícitos vinculados a la compraventa de metales preciosos, así como a hurtos y robos en establecimientos de alimentación.

Canales subrayó que «es fundamental, cuando salimos a las zonas comerciales a disfrutar de una jornada de compras navideñas, asegurarnos de llevar bien seguros nuestros objetos personales, carteras, teléfonos y medios de pago, ante la aglomeración inevitable, que favorece al delincuente».

Además, trasladó que la Policía Nacional ofrece estos días la 'Guía Plan Comercio Seguro' en la que se dan pautas de actuación para favorecer la seguridad de los negocios, saber cómo actuar ante hechos delictivos, cómo presentar una denuncia y cómo utilizar de forma segura los medios de pago y el comercio electrónico.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  5. 5 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%
  6. 6 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  7. 7 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  8. 8

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  9. 9

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  10. 10

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valladolid se blinda con medio millar de agentes para minimizar robos durante las compras navideñas

Valladolid se blinda con medio millar de agentes para minimizar robos durante las compras navideñas