Valladolid se blinda con medio millar de agentes para minimizar robos durante las compras navideñas El Plan Comercio Seguro para las fechas festivas se extenderá hasta el 11 de enero

El Norte Valladolid Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

Medio millar de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil trabajará para minimizar robos y hurtos en la campaña comercial navideña, que se enmarcan en el denominado como Plan Comercio Seguro para las fechas festivas, que se extenderá hasta el 11 de enero.

El Plan Comercio Seguro, que comenzó a programarse en 2013, ha resultado eficaz, año tras año, y es bien acogido entre los sectores implicados, las asociaciones de comerciantes, las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio y la hostelería, así como el conjunto de los ciudadanos, afirmó este viernes el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

El dispositivo se despliega tanto en las zonas urbanas como en las rurales, donde la Guardia Civil se mantiene también vigilante. La acción se centra especialmente en aquellas en las que se da mayor concentración de personas por el incremento de la actividad comercial propio de la Navidad, como son centros comerciales, comercio tradicional del centro o mercados navideños.

De esa forma, más de 500 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a los que se suman los efectivos de la Policía Local en las localidades que cuentan con este servicio municipal, están directamente implicados en este dispositivo especial cuyo objetivo es reforzar la seguridad y prevenir la comisión de delitos de los que son víctimas tanto los comerciantes como los clientes.

Principalmente hurtos, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza y fraudes, en unos días en que aumenta la actividad comercial y se dan aglomeraciones de personas, incluyendo también lugares de almacenamiento o distribución, que pueden ser objeto de robos. El Plan atiende igualmente a los problemas relacionados con los ilícitos vinculados a la compraventa de metales preciosos, así como a hurtos y robos en establecimientos de alimentación.

Canales subrayó que «es fundamental, cuando salimos a las zonas comerciales a disfrutar de una jornada de compras navideñas, asegurarnos de llevar bien seguros nuestros objetos personales, carteras, teléfonos y medios de pago, ante la aglomeración inevitable, que favorece al delincuente».

Además, trasladó que la Policía Nacional ofrece estos días la 'Guía Plan Comercio Seguro' en la que se dan pautas de actuación para favorecer la seguridad de los negocios, saber cómo actuar ante hechos delictivos, cómo presentar una denuncia y cómo utilizar de forma segura los medios de pago y el comercio electrónico.