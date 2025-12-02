Un total de 3.750 agentes velarán por la seguridad en Castilla y León esta Navidad Nicanor Sen explica que se mantendrá hasta pasada la celebración de Reyes de 2026 para intentar que los delincuentes tengan «más difícil» cometer robos, hurtos y fraudes

El delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, acudió a Ávila a presentar la campaña 'Comercio Seguro Castilla y León', que despliega esta Navidad a 3.750 agentes para garantizar la seguridad en un tiempo de especial intensidad en las compras. Precisamente, explicó Sen que se trata de una época del año en la que «en un breve espacio de tiempo se está produciendo el mayor volumen de venta de mercancías» tanto en el país como en la comunidad, y también «el mayor número de desplazamientos de los ciudadanos» por las celebraciones que se van a realizar. Por eso se pone en marcha esta campaña de seguridad que comenzó en noviembre y se mantendrá hasta pasada la celebración de Reyes de 2026.

La primera fase, la previa, une a agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local en diferentes contactos a través de los equipos de participación ciudadana «con el único objetivo de proteger a los consumidores y a los comerciantes durante estos días de celebración». En ella se hizo una difusión de recomendaciones de seguridad a comerciantes, hostelería, restauración y empresas de seguridad privada, informa Ical.

Después se dio paso a la fase operativa, desde el 1 de diciembre, con el refuerzo, tal y como se ha hecho en anteriores años, para contar con 3.750 agentes policiales (600 de Policía Nacional y 3.150 de Guardia Civil), que se mantendrán hasta el final de la campaña con los «diferentes protagonistas en esta campaña de comercio seguro» como son comerciales, hoteleros y hosteleros para intentar que los delincuentes tengan «más difícil» la realización de robos, hurtos, robos con fuerza y fraudes.

En la campaña se va a hacer una especial atención «en el ámbito del comercio de cercanía», como también en los mercados y grandes superficies, con agentes policiales con uniforme y de paisano que sirvan para «disuadir a aquellas personas que pretenden delinquir» aprovechando las celebraciones, masificaciones y fiestas. De esta manera, se incrementa la presencia de patrullas en las calles comerciales, zonas peatonales, mercadillos y áreas de gran concentración de personas en los distintos municipios. El dispositivo incluye además el control del transporte de mercancías, centros logísticos y el comercio para «proteger tanto al comerciante como al consumidor y garantizar entornos de compra seguro».

El plan incorpora también un refuerzo de las inspecciones de productos, especialmente en el ámbito de los juguetes, para comprobar el correcto etiquetado y las condiciones de seguridad, con el fin de combatir la venta de falsificaciones o de productos que puedan suponer un riesgo para los menores. En el ámbito digital, se pone en marcha una campaña de prevención frente a la ciberdelincuencia en formato micropodcast, con audios semanales que explican de forma didáctica las estafas más habituales en estas fechas.

El delegado del Gobierno en Castilla y León presentó la campaña acompañado del subdelegado del Gobierno en la provincia, Fernando Galeano; el jefe Superior de la Policía Nacional de Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz; el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Miguel Sánchez Guerrero; y el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, como ejemplo del frente común. Pero también quiso aprovechar la oportunidad para hacer una serie de recomendaciones a los consumidores.

Atención a los fraudes

Lo primero que quiso dejar claro es que cuentan con unos cuerpos de seguridad «profesionales», y de «cercanía para una actuación rápida» tanto para comerciantes como para clientes. Pero sí es necesario «tener cuidado a la hora de realizar las compras, intentando evitar llevar elevadas cantidades de dinero en metálico» y «estar muy pendientes de los pagos que se realizan con las tarjetas». También pidió que se comprueben los tickets para tener claros los plazos de devolución y las garantías.

Recordó algunas ventajas que existen como el hecho de que con las nuevas aplicaciones ya no es necesario llevar el DNI o el carné de conducir a nivel físico ya que «con los medios que se ponen a disposición y que cualquier ciudadanos puede descargar son perfectamente válidos para cualquier tipo de identificación».

Y, cómo no, es necesario estar pendiente de los «fraudes que se producen a través de internet» con mensajes sobre recogidas de paquetes que no se han pedido o denuncias que no existen y que pueden llevar a páginas web que tienen que ver con estafas. Hay que estar atentos además con las ofertas «con precio de consumo muy reducidos».