La UVA reconoce la proyección profesional de sus 'Alumni de Honor'

El Pafaninfo ha acogido el acto de entrega de los 'Alumni UVa de Honor', con el que se reconoce a la magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano; al escritor César Pérez Gellida; Almudena Sevilla y Alexandre Pérez. El rector de la UVA, Antonio Largo, presidió la tercera edición de este reconocimiento en un acto al que asistieron miembros de la comunidad universitaria y representantes empresariales y sociales.

Los cuatro distinguidos son referentes no solo en su ámbito profesional, sino también en el personal, «coincidiendo en ser ejemplo de pasión por lo que hacen, dedicación, esfuerzo e impacto positivo en la sociedad», se señala desde la institución académica.

María Luisa Segoviano Astaburuaga, titulada en Derecho por la Universidad de Valladolid, es magistrada del Tribunal Constitucional. Su nombramiento al frente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo fue un hito histórico en la justicia española ya que por primera vez una mujer alcanzaba la presidencia de una sala en los más de 200 años de historia de este órgano. Ejerció como profesora asociada de Derecho Procesal en la UVA.

César Pérez Gellida, titulado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid, es uno de los referentes de la novela negra con 20 títulos publicados. Entre ellos, la trilogía 'Versos, canciones y trocitos de carne' ('Memento mori', 'Dies irae' y 'Consummatum est'). Con 'Bajo tierra seca»' recibió el Premio Nadal 2024.

Almudena Sevilla Sanz, titulada en Administración y Dirección de Empresas por la UVA, es catedrática de Política Económica en la London School of Economics. Su investigación se centra en la economía de género, la desigualdad y el análisis del tiempo en los hogares. Su labor ha tenido un impacto destacado tanto en el ámbito académico como en el diseño de políticas públicas. Ha desarrollado su carrera académica en instituciones de primer nivel como University College London, la Universidad de Oxford, Queen Mary University of London y la Oficina Presupuestaria del Congreso de EE UU.

Alexandre Pérez Casares, titulado en Ingeniería Industrial Superior por la Universidad de Valladolid, recibió el Premio Extraordinario y el Premio Nacional de Ingeniería Industrial. Cofundó Fever, startup tecnológica que tiene como misión democratizar el acceso a la cultura, con presencia en 47 países, más de 3000 empleados y con más de 500 millones de euros de facturación.