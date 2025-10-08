El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los estudiantes encerrados en el aula 208 de la Facultad de Derecho. Ical
Valladolid

Medio centenar de estudiantes de la UVA se encierran por Palestina en la Facultad de Derecho

Demandan un embargo total y efectivo de las armas y la ruptura de las relaciones con Israel

El Norte

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:42

Comenta

Medio centenar de estudiantes se encerró hoy en el aula 208 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (UVa) con el objetivo de pedir al Gobierno que el decreto de embargo de armas, cuya convalidación se aprobó esta tarde en el Congreso, sea «total y efectivo», tanto en la compraventa como en el tránsito, además de reclamar «la ruptura» de relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado de Israel, según trasladó en declaraciones a Ical el portavoz de Marea Palestina en Valladolid, Yusef El-Asi.

Se trata de una iniciativa estatal, bajo el nombre 'Marea Palestina: la educación contra el genocidio', que en el caso de Valladolid contribuirá a mantener el encierro hasta el viernes por la tarde, para lo que se han provisto de víveres y sacos de dormir. En este sentido, El-Asi hizo un llamamiento a la ciudadanía «a sumarse, en especial a la comunidad educativa».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  2. 2 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  3. 3

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  4. 4 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  5. 5 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  6. 6 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  7. 7 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  8. 8

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años
  9. 9

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  10. 10 Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Medio centenar de estudiantes de la UVA se encierran por Palestina en la Facultad de Derecho

Medio centenar de estudiantes de la UVA se encierran por Palestina en la Facultad de Derecho