Medio centenar de estudiantes de la UVA se encierran por Palestina en la Facultad de Derecho

Medio centenar de estudiantes se encerró hoy en el aula 208 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (UVa) con el objetivo de pedir al Gobierno que el decreto de embargo de armas, cuya convalidación se aprobó esta tarde en el Congreso, sea «total y efectivo», tanto en la compraventa como en el tránsito, además de reclamar «la ruptura» de relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado de Israel, según trasladó en declaraciones a Ical el portavoz de Marea Palestina en Valladolid, Yusef El-Asi.

Se trata de una iniciativa estatal, bajo el nombre 'Marea Palestina: la educación contra el genocidio', que en el caso de Valladolid contribuirá a mantener el encierro hasta el viernes por la tarde, para lo que se han provisto de víveres y sacos de dormir. En este sentido, El-Asi hizo un llamamiento a la ciudadanía «a sumarse, en especial a la comunidad educativa».