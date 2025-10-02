Los estudiantes de Valladolid salen a la calle contra la «horrorosa» situación en Palestina

«Hay que escuchar la voz de los estudiantes y los jóvenes. Siempre se dice que la juventud es el futuro, nosotros intentamos serlo y ... también defender las buenas causas, las causas justas». La frase la dice Eduardo Alonso, portavoz del Sindicato de Estudiantes, pero la podrían suscribir las decenas de alumnos de Valladolid que este jueves han salido a la calle para denunciar la «horrorosa» situación en Palestina. Fuente Dorada ha sido el escenario elegido por la organización para comenzar una marcha que ha descendido sin incidencias hasta la plaza de la Libertad.

«Está claro que lo que sucede en Palestina desde 1948 es un genocidio, una ocupación ilegal de sus tierras y creemos que la juventud, ya sea estudiante o trabajadora, tiene que salir a las calles y manifestarlo», ha añadido el portavoz. En el lugar citado, los estudiantes de la capital vallisoletana -había otras manifestaciones simultáneas en otros puntos de la comunidad- portaban pancartas con el lema «Si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado de los opresores» y también llevaban banderas de Palestina, que ya se han convertido en un símbolo en contra de la situación en Gaza.

«No es una guerra ni un conflicto provocado. Es un genocidio étnico que busca utilizar luego un territorio para el propio beneficio de Israel y sus aliados. También hay que seguir luchando por concienciar, tanto a gente más mayor como de nuestra edad que quizá todavía les cuesta entender lo que sucede», ha apuntado Carla Domínguez, también desde el sindicato. En el manifiesto, que se ha leído al final de la manifestación, se ha mencioando también la Global Sumud Flotilla, que este miércoles fue «atacada por el sionismo». «El acuerdo de Estados Unidos e Israel no solo está siendo aplaudido por los medios de comunicación, la ONU o los regímenes árabes corruptos que han traicionado una y otra vez la causa palestina, sino también por aquellos Gobiernos que dicen estar con el pueblo palestino, como el de Pedro Sánchez», inciden en el texto.

La concentración, convocada por el Sindicato de Estudiantes, contaba también con un comunicado unitario en todo Castilla y León, ya que había convocadas otras manifestaciones en Salamanca, Palencia, Segovia, Burgos y Ponferrada. «El pueblo palestino está siendo exterminado. Tras dos años de genocidio, el gobierno sionista de Netanyahu persiste en sus planes criminales. Más de 60.000 palestinos han sido asesinados, 18.000 de ellos niños y niñas, y la hambruna organizada como arma de guerra afecta ya al 25% de la población. Los hospitales, las escuelas y las viviendas han sido reducidos a escombros. Gaza se ha convertido en una fosa común a cielo abierto», comienza el texto.

Esta tarde hay convocada otra concentración a las 20:00, también en Fuente Dorada

«El sionismo asesino puede hacer lo que hace gracias al gobierno de Trump, pero también gracias a la complicidad de la Unión Europea y sus Gobiernos que, mientras nos hablan de «democracia», siguen vendiendo armamento y haciendo negocios con el régimen de Netanyahu», critican las asociaciones firmantes del comunicado, donde definen la causa palestina como la causa de la juventud. «No vamos a mirar hacia otro lado. Llamamos a la huelga general y también a construir comités de solidaridad con Palestina y contra el genocidio en cada instituto y Universidad», finaliza el comunicado.

La concentración de esta mañana se suma a otra convocatoria de última hora para esta tarde, también en Fuente Dorada, a las 20:00 horas. Esta nueva reunión surge a tenor de la situación de la Flotilla Global Sumud, que fue interceptada por Israel este miércoles cuando estaba rumbo a Gaza. «La flotilla es una iniciativa humanitaria y pacífica formada por docenas de activistas de la sociedad civil internacional, cuyo objetivo es llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el criminal bloqueo impuesto por el estado sionista desde hace 17 años», apuntan en un comunicado desde la Plataforma Solidaria con Palestina. «Condenamos rotundamente este nuevo acto de agresión y animamos a la sociedad civil organizada a movilizarse en las diferente convocatorias de repulsa que se llevarán a cabo en diversos municipios».

Además, también recuerdan desde la Plataforma la manifestación con carácter estatal que convoca RECOP de forma coordinada en más de 70 municipios este sábado 4 de octubre, cuando se cumplen dos años de «genocidio en Gaza». En Valladolid, la concentración está convocada a las 19:00 horas y también partirá desde Fuente Dorada. A estas movilizaciones se suman otras protestas acaecidas durante el paso de la Vuelta en Valladolid y a otras como la lectura de los nombres 18.500 niños asesinados en Gaza -fecha del 7 de septiembre-. La cita tuvo lugar en San Pablo y se prolongó durante trece horas, el tiempo necesario para leer uno a uno los nombres de los menores que han muerto en el conflicto. Este jueves, CC OO y UGT han convocado también una huelga general para el 15 de octubre con un paro de dos horas en cada uno de los turnos de trabajo.