El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente «En la época de ETA, la prioridad era hacer el periódico todos los días pero, sobre todo, sobrevivir y resistir»
Estudiantes que se han manifestado por Palestina en Fuente Dorada. Iván Tomé

Los estudiantes de Valladolid salen a la calle contra la «horrorosa» situación en Palestina

Decenas de alumnos reclaman en el centro de la ciudad el final del «genocidio» y reivindican el papel de la juventud para defender «causas justas»

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:42

Comenta

«Hay que escuchar la voz de los estudiantes y los jóvenes. Siempre se dice que la juventud es el futuro, nosotros intentamos serlo y ... también defender las buenas causas, las causas justas». La frase la dice Eduardo Alonso, portavoz del Sindicato de Estudiantes, pero la podrían suscribir las decenas de alumnos de Valladolid que este jueves han salido a la calle para denunciar la «horrorosa» situación en Palestina. Fuente Dorada ha sido el escenario elegido por la organización para comenzar una marcha que ha descendido sin incidencias hasta la plaza de la Libertad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  5. 5

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  6. 6

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  7. 7 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  8. 8

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  9. 9

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»
  10. 10 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los estudiantes de Valladolid salen a la calle contra la «horrorosa» situación en Palestina

Los estudiantes de Valladolid salen a la calle contra la «horrorosa» situación en Palestina