El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento en el que un grupo de vallisoletanos despliega banderas de Palestina. S. G.

Manifestantes con banderas de Palestina interrumpen el pleno del Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha pedido silencio en reiteradas ocasiones y ha advertido a los asistentes de que serían expulsados si no cesaban en su actitud

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:28

El momento ha llegado durante el debate de la tercera moción de la mañana, en el Pleno Ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Valladolid. Dentro ... del debate de una propuesta del grupo municipal Vox, donde la formación llevaba un texto con el objetivo de condenar los «actos de boicot» contra la Vuelta Ciclista a España, que a su paso hace unas semanas por la capital terminó con dos personas detenidas. Ha sido ahí cuando varias personas han sacado desde el palco de asistentes varias banderas de Palestina en el salón de plenos. La primera intervención de los portavoces de los cuatro partidos con representación en el Consistorio ha terminado sin ninguna réplica desde las gradas, pero no ha terminado así. Algunos apuntes de los discursos, como el de Rocío Anguita, quien ha reiterado su condena al ataque de Hamás en octubre de 2023 y ha defendido que las protestas durante la etapa que se celebró en Valladolid fueron una «rebeldía pacífica para condenar una situación insostenible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid... de 580
  2. 2

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  3. 3 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  4. 4 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  5. 5

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  6. 6 Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán
  7. 7 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  8. 8 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
  9. 9

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  10. 10

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Manifestantes con banderas de Palestina interrumpen el pleno del Ayuntamiento de Valladolid

Manifestantes con banderas de Palestina interrumpen el pleno del Ayuntamiento de Valladolid