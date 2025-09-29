Manifestantes con banderas de Palestina interrumpen el pleno del Ayuntamiento de Valladolid

El momento ha llegado durante el debate de la tercera moción de la mañana, en el Pleno Ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Valladolid. Dentro ... del debate de una propuesta del grupo municipal Vox, donde la formación llevaba un texto con el objetivo de condenar los «actos de boicot» contra la Vuelta Ciclista a España, que a su paso hace unas semanas por la capital terminó con dos personas detenidas. Ha sido ahí cuando varias personas han sacado desde el palco de asistentes varias banderas de Palestina en el salón de plenos. La primera intervención de los portavoces de los cuatro partidos con representación en el Consistorio ha terminado sin ninguna réplica desde las gradas, pero no ha terminado así. Algunos apuntes de los discursos, como el de Rocío Anguita, quien ha reiterado su condena al ataque de Hamás en octubre de 2023 y ha defendido que las protestas durante la etapa que se celebró en Valladolid fueron una «rebeldía pacífica para condenar una situación insostenible».

«Condenamos toda violencia, venga de dónde venga. Las manifestaciones en Valladolid se centran en la masacre deliberada de civiles, el asesinato de niños inocentes, pero su moción busca acallar estas muertes. No aceptamos mociones de quienes apoyan a Netanyahu», ha criticado Charo Chávez, del grupo municipal Socialista. Durante estas primeras intervenciones, se han producido pequeños aplausos desde el palco. La situación ha cambiado durante el segundo uso de la palabra de Irene Carvajal, de Vox, cuando ha acusado a la oposición de «justificar» la «violencia» en las calles de Valladolid. «Tenían un objetivo claro, dañar la convivencia y poner en peligro la vida de ciclistas y público». Ha sido aquí cuando uno de los asistentes ha espetado a la portavoz de Vox que «se vaya a Gaza para ver lo que sucede». Y primera llamada de Carnero al silencio, quien ha tenido que repetirlo en más ocasiones.

Lo ha vuelto a hacer cuando Irene Carvajal ha definido el ataque de Hamás como una «orgía de violencia» y cuando ha afirmado que durante ese ataque se «decapitaron bebés» o se «asesinaron» a padres delante de sus hijos. Los asistentes han comenzado a gritar «mentira», cuando el alcalde ha vuelto a llamarles la atención. Cuando la portavoz de Vox ha vuelto a tomar la palabra, reanudaba su discurso desde la frase de «decapitaron bebés», y de nuevo gritos de «mentira», momento en que Irene Carvajal ha elevado el tono de voz para hacerse escuchar por encima de las acusaciones del público. Y así, hasta una nueva intervención de Jesús Julio Carnero. «Si no guardan silencio y respeto durante la intervención, les guste o no lo que se diga, les voy a tener que echar. Y créanme que me va a doler mucho. Están mostrando su opinión con las banderas de Palestina y se les está respetando, hagan lo mismo cuando hablan los concejales», ha expresado el regidor.

Desde aquí y hasta el final de la intervención de la portavoz de Vox, no ha habido más intervenciones desde el palco de asistentes, hasta que ha terminado la réplica de la también teniente de Alcalde. «Cuando condenéis el genocidio en Palestina, podréis condenar la violencia en la Vuelta, que no se produjo», ha expresado uno de los asistentes antes de que las personas que portaban banderas de Palestina hayan abandonado el salón de plenos. En la moción se ha aprobado que el Ayuntamiento muestra su apoyo a la organización de la Vuelta, a los ciclistas, la reiteración del compromiso con la promoción de los valores del deporte, la convivencia pacífica y el respeto a las normas democráticas y que los acuerdos adoptados serán trasladados al Parlamento Europeo, el Gobierno de la nación, las Cortes de la comunidad, la organización de la Vuelta y la Federación Española de Ciclismo. Asimismo se ha negado condenar el «genocidio» en Gaza y al gobierno de Israel por lo mismo.