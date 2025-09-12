La Policía plantea sancionar a 29 personas por las protestas «no comunicadas» de la Vuelta en Valladolid El subdelegado defiende la actuación policial «adecuada y proporcionada» tras los «intentos de penetración» en el circuito para alterar la prueba

E. E. Valladolid Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:51

«En lo puramente deportivo se desarrolló sin interferencias y la mayoría de manifestantes tuvo un comportamiento absolutamente cívico, salvo intentos de penetración en el circuito que se solucionaron rápidamente», valora el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, a modo de balance sobre la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, que se celebró este jueves en la capital vallisoletana y se saldó con dos detenidos -que posteriormente quedaron en libertad- y 29 personas identificadas y propuestas para sanción.

De esta manera, Canales muestra su «satisfacción moderada» tras el paso de la prueba ciclista por Valladolid capital y defiende la actuación policial «adecuada y proporcionada» como respuesta a las irrupciones en el interior del recorrido. «En menos de un minuto -en referencia al incidente de la plaza de la Universidad- venía un motorista, con lo que eso podía haber implicado; la actuación policial fue rapidísima y adecuada y proporcionada», reitera el representante del Gobierno en la provincia, al tiempo que insiste en que «lo más importante es que no hubo ningún accidente ni heridos».

Él mismo se acercó hasta un nutrido grupo de manifestantes que protestaba contra Israel en la calle Angustias, a la altura de Torrecilla, para conocer de primera mano las reivindicaciones y comprobar que todo iba en orden. «Hay alguna queja porque a algunos les desplazaron de lugar, pero esa decisión responde al operativo policial; no había ninguna comunicación de concentración, la única comunicación que había era de Vox frente a la plaza de toros», justifica Jacinto Canales.

Respecto a las 29 actas levantadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que felicita por «lograr mantener el orden público y la seguridad de todos los participantes de la prueba», el subdelegado confirma -como ya avanzó días antes de la celebración de la crono- que serán propuestas para sanción «por la ley antiviolencia en el deporte». Cabe destacar, en este sentido, que la comisión de infracciones recogidas en la citada ley puede acarrear sanciones que oscilan entre los 150 euros y los 650.000 euros, en función de la gravedad. En concreto, las leves implican multas de entre 150 y 3.000 euros; las graves, de 3.000,01 a 60.000 euros; y las muy graves, de 60.000,01 a 650.000 euros.

Ampliar Un cámara graba a una mujer que portaba una bandera de Palestina, este jueves en Valladolid. Iván Tomé Un «gran impacto internacional»: seguido en 190 países y con mil periodistas acreditados De «todo un éxito» califica el Ayuntamiento de Valladolid el paso de la Vuelta Ciclista a España por la ciudad, «tanto a nivel organizativo como deportivo». «No ha habido incidencias reseñables durante el recorrido y la ciudadanía, una vez más, ha tenido un comportamiento ejemplar, animando y respetando a los corredores en todo momento», apuntan fuentes municipales. Destacan, además, el «gran impacto internacional» del evento, uno de los «más trascendentes del país». Fueron mil los periodistas de 30 nacionalidades acreditados para seguir el desarrollo de la crono, que estuvo cubierto 'in situ' por 305 medios. «Cada etapa tiene una media de un millón de espectadores y es seguido en 190 países; por lo que la repercusión para Valladolid es muy positiva sin que los cambios en la estructura de la etapa hayan modificado el impacto mediático y el retorno publicitario», aseguran estas mismas fuentes.

La Vuelta a España