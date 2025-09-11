El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una treintena de activistas esperan la salida de los detenidos frente a la comisaría. En detalle, Jorge Lebrero.

Ver 9 fotos
Una treintena de activistas esperan la salida de los detenidos frente a la comisaría. En detalle, Jorge Lebrero.

Valladolid

«Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta

«No queríamos poner en riesgo la seguridad de ningún deportista ni la nuestra propia», aseguran al salir de Comisaría arropados por una treintena de personas

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:27

«Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho». Esa fue la frase que pronunció al salir de comisaría Jorge Lebrero, uno de los dos ... detenidos tras saltar al recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid. Lebrero, conocido por su participación activa en el Colectivo Social La Molinera, apuntó que «quedan todavía tres días para que acabe esta competición deportiva manchada por la presencia de un equipo del Estado de Israel que, como sabemos todas y todos, sirve para blanquear el genocidio que está ocurriendo y esta acción creemos que se enmarca dentro de lo que es la solidaridad pero también hacemos un llamamiento a que hay que ir más allá», apuntó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  5. 5 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  6. 6

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  7. 7

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  8. 8 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  9. 9

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  10. 10

    El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta