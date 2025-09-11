«Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta

«Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho». Esa fue la frase que pronunció al salir de comisaría Jorge Lebrero, uno de los dos ... detenidos tras saltar al recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid. Lebrero, conocido por su participación activa en el Colectivo Social La Molinera, apuntó que «quedan todavía tres días para que acabe esta competición deportiva manchada por la presencia de un equipo del Estado de Israel que, como sabemos todas y todos, sirve para blanquear el genocidio que está ocurriendo y esta acción creemos que se enmarca dentro de lo que es la solidaridad pero también hacemos un llamamiento a que hay que ir más allá», apuntó.

En torno a una treintena de personas esperaban la salida de los dos detenidos, que fueron recibidos con aplausos por este grupo cuando cruzaron la puerta de la comisaria de la calle Gerona en medio de un amplio dispositivo de seguridad. «No se trata solo de solidaridad, no se trata solo de visibilidad, creo que todo el mundo ya es perfectamente consciente de lo que está sucediendo en Gaza», afirmó Lebrero, quien justificó su acto de esta manera. «La prensa durante estos últimos días ha estado diciendo que iban a venir una gran cantidad de grupos radicales de diferentes provincias y que iba a haber altercados de todo tipo. Lo que ha habido han sido movilizaciones pacíficas, pero entendemos que también tienen que ser contundentes para ser llamativas. Al final, lo que hemos visto es que Valladolid ha respondido, estamos muy orgullosos de la cantidad de gente que ha salido a la calle a demostrar y a denunciar que Valladolid no es cómplice con lo que está sucediendo», añadió.

Aparte de las dos detenciones, la Policía ha levantado 29 actas que serán propuestas para sanción por la Ley Antiviolencia en el Deporte, algo que parece no preocupar demasiado a Lebrero. «Dicen que estas sanciones pueden arruinar a las familias. Lo ha dicho el subdelegado del Gobierno. No arriesgamos nada en comparación con lo que está sufriendo ahora mismo el pueblo palestino», señaló el activista poco antes de explicar de qué se les acusa. «Nos acusan, al compañero y a mí, de desórdenes públicos y resistencia. Aparte de una sanción también por la Ley del Deporte y otro tipo de sanciones como puede ser a través de la ley Mordaza, que decían que iban a derogar y no derogarán», explicó para recalcar posteriormente que su acción no pretendía hacer daño a nadie. «No queríamos poner en riesgo la seguridad de ningún deportista ni la nuestra propia», zanjó.

La ronda española continúa y mañana viernes saldrá de la localidad vallisoletana de Rueda. Los activistas detenidos hoy hicieron un llamamiento para que se repitan las protestas. «Esperamos que en la etapa Rueda-Guijuelo, que pasa igualmente por pueblos de Valladolid y de Salamanca, la gente salga igualmente a denunciar esto y si se puede cortar la etapa, como se ha cortado en otros lugares, es totalmente legítimo», aseguró Lebrero, quien espera una movilización sin precedentes en la última etapa. «En Madrid, que es el fin de semana, desde luego saldrán decenas de miles de personas a las calles a denunciar esto. Tenemos en Madrid también un dispositivo que dicen que es superior al que se montó cuando la cumbre de la OTAN. Todo esto se hubiera solucionado si esto fuera realmente un evento netamente deportivo y no lo que se ha convertido», concluyó.