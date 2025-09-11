El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manifestantes concentrados frente a la Facultad de Derecho durante la contrarreloj.

Rodrigo Ucero

Palestina también «gana» la crono de Valladolid: Las multitudinarias protestas opacan la Vuelta

Centenares de manifestantes se han concentrado de forma pacífica en la plaza de la Universidad, donde también ha tenido lugar un 'asalto' durante la carrera que se ha saldado con dos detenidos

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:58

Desde la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid llevaban días defendiéndolo: «las protestas serán pacíficas». Así han sido, con una multitudinaria concentración en la plaza ... de la Universidad, que se ha convertido en el epicentro de las reivindicaciones propalestinas y de la repulsa de una parte de la sociedad vallisoletana por la presencia del equipo de Israel en la contrareloj y en el resto de etapas de la Vuelta. Aunque no han estado exentas de momentos de tensión, con algunos encontronazos entre manifestantes y viandantes que recriminaban la presencia de los estandartes palestinos, llegando a confluir con enseñas hebreas unos metros más adelante de la meta.

