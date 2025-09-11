El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambiente en la calle Angustias momentos antes de la salida.

Ambiente en la calle Angustias momentos antes de la salida. E. E.

La Vuelta en Valladolid

Veloces ciclistas, desgaste de suela y un aperitivo de ferias en un centro blindado

La competición complicó la movilidad durante la mañana y convirtió la plaza de la Universidad en el foco de las protestas de apoyo al pueblo palestino

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:06

Muchas dudas a primera hora de la mañana en las marquesinas de Auvasa, continuas preguntas a los conductores de los autobuses para decidir dónde apearse ... y poder llegar al destino y mucho desgaste de suela para moverse hasta un centro de la ciudad blindado ante la celebración de la contrarreloj de La Vuelta.

