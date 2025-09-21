El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pablo Fernández (Unidas Podemos) interviene en las Cortes de Castilla y León con un chándal de Palestina. Ical

La huella invisible de Israel en Castilla y León: de los regadíos a la automoción

El país que preside Benjamin Netanyahu es una referencia en muchos sectores y sus fondos de inversión forman parte de alianzas estratégicas y del accionariado de empresas clave en España

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:29

Pablo Fernández, procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, estaba ofuscado. Acababa de intervenir en la rueda de prensa posterior a ... la Junta de Portavoces y al consultar el móvil vio las últimas noticias y avisos sobre las decisiones que el Gobierno de España, PSOE y Sumar, iban a tomar sobre Israel. O mejor dicho, las que iban a aplazar. Fernández, que acudió al último Pleno con una chaqueta de chándal de Palestina, había llamado a boicotear la Vuelta a España por la participación del equipo israelí, había pedido finiquitar el comercio de armamento con Israel… «Llamamos al boicot total al Estado genocida de Israel en todos los ámbitos», dijo en el programa de Risto Mejide en Cuatro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor Álvarez: «La mejor persona que he conocido»
  2. 2

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  3. 3

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  4. 4

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  5. 5

    Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes
  6. 6 Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social
  7. 7

    Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes
  8. 8

    Hallazgo en Marte: «Son los mejores candidatos a evidencias de forma de vida que hemos visto nunca»
  9. 9 El nuevo casco de Iván Romeo que le da «entre 1 y 2 segundos» de mejora por kilómetro
  10. 10

    El Gobierno solicitará modificar el PGOU para construir «400 viviendas más» en el cuartel de La Rubia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La huella invisible de Israel en Castilla y León: de los regadíos a la automoción

La huella invisible de Israel en Castilla y León: de los regadíos a la automoción