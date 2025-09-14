El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de los altercados entre la Policía y los manifestantes a favor de Palestina. Afp

Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta

Defiende que España «brilla como ejemplo» frente a la «barbarie» ante la comunidad internacional antes de la insólita suspensión de la carrera

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:55

España fue este domingo protagonista de un episodio insólito ante la mirada de buena parte del mundo. La organización de la Vuelta ciclista, un ... aconteciminto deportivo de relevancia internacional, acabó suspendiendo su etapa final ante la imposibilidad de controlar las protestas organizadas contra el equipo Israel Premier-Tech, que, desde hacía días habían puesto en jaque su continuidad y la integridad física de sus participantes. Y lo hizo después de que el presiente del Gobierno aplaudiera sin peros el boicot durante un acto del PSOE andaluz diseñado para lanzar la candidatura de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la presidencia de la Junta frente a un consolidado Juanma Moreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  3. 3

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  4. 4

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  5. 5

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería
  6. 6

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  7. 7

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  8. 8

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 14 de septiembre
  10. 10

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta

Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta