El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protestas propalestinas durante La Vuelta. EP
Ciclismo

La Vuelta 2025, marcada por la revuelta civil en favor de la causa palestina

Las protestas, que se han producido en varias localidades del país, acabaron con varias detenciones y la retirada de ciclistas

José A. González

José A. González

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:07

Girona, Bilbao, la cima del Angliru en el Principado de Asturias, Lugo, Valladolid y Madrid. Todos estos enclaves del país han sido las etapas de ... las protestas por la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  3. 3

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  4. 4

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería
  5. 5

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  6. 6

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  7. 7

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  8. 8

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  9. 9 Búscate en la grada del José Zorrilla
  10. 10

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Vuelta 2025, marcada por la revuelta civil en favor de la causa palestina

La Vuelta 2025, marcada por la revuelta civil en favor de la causa palestina