Sánchez este domingo en un acto del PSOE en Málaga EP

Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»

El presidente del Gobierno critica al PP por no decir «nada» sobre la «barbarie» contra el pueblo palestino

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:40

Pedro Sánchez ha abierto hoy el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía con ... una reivindicación de su actuación frente Israel y un reproche al PP en el que ha llegado a mostrar su apoyo a las protestas que llegaron a poner en riesgo la celebración de parte de La Vuelta ciclista a España, que hoy mismo concluye «Respeto y reconocimiento a los deportistas, pero también -ha dicho- nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina».

