Los efectivos desplegados han formado una barrera de seguridad entre los manfiestantes y los ciclistas durante la salida en Rueda. Carlos Espeso

La Vuelta abandona la provincia de Valladolid entre protestas propalestinas y sin incidentes

La decimonovena etapa comenzó minutos antes de las dos de la tarde de este viernes en Rueda, que ha estado completamente blindada, y ha atravesado localidades como Villaverde, Nava y Alaejos

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:11

La Vuelta Ciclista a España ha abandonado al mediodía de este viernes la provincia de Valladolid poco más de 24 horas después de que el ... primer corredor diera el pistoletazo de salida a la única contrarreloj individual de la prueba, que transcurrió por la capital vallisoletana y en la que se impuso el italiano Filippo Ganna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

