La Vuelta abandona la provincia de Valladolid entre protestas propalestinas y sin incidentes

La Vuelta Ciclista a España ha abandonado al mediodía de este viernes la provincia de Valladolid poco más de 24 horas después de que el ... primer corredor diera el pistoletazo de salida a la única contrarreloj individual de la prueba, que transcurrió por la capital vallisoletana y en la que se impuso el italiano Filippo Ganna.

La decimonovena etapa de la competición, que finaliza este domingo en Madrid, partió a las 13:55 horas de una localidad de Rueda completamente blindada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cabe recordar, en este sentido, que la carrera lleva consigo un importante operativo de seguridad itinetante, compuesto por 132 agentes de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil (UMSV) y en torno a ochenta policías nacionales.

Así, tras dejar a su paso municipios como Villaverde de Medina, Nava del Rey y Alaejos y recorrer 43 kilómetros, el pelotón ha abandonado tierras vallisoletanas sobre las 15:00 horas para adentrarse en la provincia de Zamora. Lo ha hecho ante una gran presencia policial y, en principio, sin incidencias reseñables.

Se han sucedido, asimismo, diferentes protestas contra Israel por varios puntos como La Seca, Medina del Campo, Alaejos o el propio punto de partida, Rueda, donde una treintena de personas se ha manifestado, si bien los propios agentes se han desplegado delante del vallado, sin que haya habido altercados.

La antepenúltima etapa de la Vuelta, que arrancó el 23 de agosto en Turín (Italia), concluirá en la localidad salmantina de Guijuelo tras recorrer este viernes 159 kilómetros.