Los usuarios del carril bici de Isabel la Católica deben ceder el paso a peatones cada 55 metros

Un trazado verde de mil cien metros une desde este martes dos extremos. En uno el Puente Mayor y en el otro el de Isabel ... la Católica. El nuevo carril bici que atraviesa Las Moreras y La Rosaleda está ya en funcionamiento desde hace unas horas mientras que los operarios proceden a borrar la antigua senda ciclista, que discurría paralela a la calzada en el paseo de Isabel la Católica. Desde un lado o desde el otro, lo primero que se encontrarán quienes circulen en un vehículo de dos ruedas es un paso de cebra. Uno junto a las nuevas escaleras que dan acceso al paseo peatonal de Las Moreras y otro junto al puente de Isabel la Católica. Siendo el primero del recorrido cualquiera de los dos, cuando los ciclistas lleguen al otro extremo habrán pasado por un total de veinte pasos de cebra, lo que en redes ya ha hecho que algunos usuarios lo hayan denominado como 'carril cebra'.

En otros números. De media, los ciclistas tendrán que ceder el paso el paso a los peatones cada 55 metros. En el antiguo sendero, la circulación estaba regulada por varios semáforos y las bicis debían ceder la prioridad en siete ocasiones, las mismas que el resto de vehículos, en un recorrido total de un kilómetro, prácticamente la misma distancia que la recién inaugurada senda. Desde el Puente Mayor, el carril bici comienza al lado de las renovadas escaleras y una nueva rampa que abre un camino lateral que desemboca en el paseo junto al río, donde en un primer término está el parque de calistenia. El carril sigue paralelo por encima, en una larga y llana recta que se desarrolla durante unos 200 metros, hasta el acceso a la playa.

Este primer tramo cuenta con un pequeño giro a la altura del cerrado bar Los Álamos, donde el trazado se adentra unos centímetros en el paseo, a lo largo del lateral del establecimiento, propiedad del Ayuntamiento y donde estaba previsto su uso dentro del proyecto 'Viviendo el río'. La pequeña curva que hace la senda ciclista permite que aquellas personas que salgan del local, en una hipotética reapertura, no pisen directamente el carril, dejando un pequeño espacio. Aquí aparecen los dos primeros pasos de peatones, que suman algo más de seis metros de longitud entre los dos.

Los pasos de cebra del nuevo carril bici de Isabel la Católica El nuevo carril tiene solo 50 metros más de longitud que el anterior pero el triple de pasos de cebra. 6,8 m Puente Mayor Nuevo carril bici 3,5 m Carril bici antiguo 2,9 m Los Álamos 3,3 m 4 m 4,2 m San Quirce 4,5 m Riesgo por baja visibilidad 4 m 9,9 m 10 m Encarnación 3,5 m 10,3 m I.E.S. Núñez de Arce 5,4 m 8,2 m 9,3 m 7,1 m 4 m Entre pasos 1,4 m 4,8 m Plaza de Poniente 4,1 m 6 m 4 m 5 m 7,5 m 8,3 m Pedro Niño 19,4 m 4,5 m Veinte de Febrero 3,9 m Doctrinos Puente de Isabel la Católica Los dos carriles en números Nuevo Antiguo 28,5 m de pasos de cebra 135,9 m de pasos de cebra 12,35% del total del carril 2,71% del total del carril 1.050 metros 1.100 metros En el nuevo trazado hay un paso de cebra cada 55 metros mientras que el anterior lo había uno cada 150 metros. GRÁFICO: FRANCISCO GONZÁLEZ Fuente: Elaboración propia

Después de esa pequeña curva en forma de 'U', que apenas obliga a girar el manillar de la bicicleta, comienza otra recta que se corta en la salida de la zona de aparcamiento del paseo de Las Moreras. Aquí, hay varias prioridades. La de los peatones en el carril bici y la de los ciclistas en la calzada. Es decir, que aparecen dos nuevos pasos de peatones separados por la carretera, cada uno de cuatro metros y medio de longitud. Aquí termina ese primer tramo del carril bici, donde los ciclistas ya han tenido que ceder la prioridad a los peatones, si hubiera, hasta en cinco ocasiones.

Los pasos de cebra suman 135,9 metros de longitud, el 12,35% de todo el carril bici

Continúa el recorrido, en línea recta, hasta que da un giro a la izquierda antes de ascender hacia el puente de Poniente. En todo este tramo, los dos paseos de Las Moreras, el superior y el inferior, están conectados a través de varias escalinatas. En concreto son tres, y en cada una de ellas también se incluye un paso de peatones para facilitar el paso de los viandantes que bajan o suben. Este trío de pasos suma treinta metros donde los ciclistas deben parar en caso de que camine por allí algún peatón. Sobre esto último, al menos durante las primeras horas de apertura, ha sido habitual que los viandantes caminen por encima del carril bici, a pesar de que al lado se abre un gran paseo de varios metros que conecta Poniente con el Puente Mayor.

Ampliar El carril bici se corta en el acceso a la playa de Las Moreras por la carretera de salida del aparcamiento junto al paseo. Alberto Mingueza

El cambio de dirección llega a la altura de la siguiente entrada de vehículos, donde la senda emprende una ligera subida y donde de nuevo aparecen dos pasos de peatones separados por apenas unos metros para después subir y, antes de llegar al cruce con el puente de Poniente, tener que volver a ceder la prioridad en otro paso de peatones, ya en el paseo de Isabel la Católica. Es en este punto donde culmina todo el recorrido de Las Moreras, que por el momento suma once pasos de cebra de una longitud conjunta de 75 metros.

Hasta Isabel la Católica

Es aquí donde arranca la parte del carril que se adentra en La Rosaleda. Primero, el trazado inicia en un paso de cebra pintado sobre la propia acera, de siete metros de longitud y donde es habitual que haya movimiento de peatones. En este paso cruzan desde la plaza de Poniente y hasta el puente o a la inversa en un tramo bastante transitado por los viandantes. La mayoría de los ciclistas hacen parada, especialmente los que vienen desde el puente de Isabel la Católica, para dejar paso. Desde la otra dirección es más fácil ceder, al estar regulado por un semáforo. El caso es que a este primer paso de cebra de Poniente le sucede otro más, ambos separados por apenas un metro y medio de carril bici donde solo entra el dibujo del triángulo de ceda el paso.

Aquí se encuentra además el contador de bicis, que por el momento da una imagen desvirtuada de la cantidad de usos que ha tenido el nuevo carril bici. A las 11:00 horas del miércoles, apenas 24 después de su inauguración, el total de ciclistas de todo el año era de 601.773, mientras que el martes a la misma hora era de 601.148. Apenas 625 ciclistas en un día, 211 durante todo el miércoles, al menos hasta las 11:00 horas. Y el dato es desvirtuado por un motivo. El contador, que ha cambiado su ubicación, no cuenta el paso de todos los ciclistas, como se constata en el mismo lugar. A esto se suma que muchos hacen parada por el paso de peatones y no circulan delante del mismo, por lo que la cifra no aumenta.

El tramo inmediatamente posterior es también recto y circula de forma paralela a la acera. En apenas unos metros se suceden cuatro pasos de cebra para permitir el acceso de los peatones a La Rosaleda. Desde aquí, el carril bici hace una pequeña bajada para adentrarse en el parque, justo en el lugar donde se ha instalado una placa en homenaje a Estela Domínguez, la ciclista vallisoletana fallecida en accidente de tráfico en febrero de 2023. Este último tramo de la senda ciclista es una gran recta que discurre desde el skate-park y hasta el puente de Isabel la Católica, donde culmina con un desnivel.

Antes, se encuentra el paso de peatones más largo de toda la senda, que alcanza casi los veinte metros de longitud, metro en mano, para dar acceso a los peatones a través de una ancha escalera, a la altura de la calle de Pedro Niño. Durante todo este tramo final la senda discurre de forma paralela a un camino de tierra, con un pequeño desvío en forma de rampa para los peatones, que también pueden seguir caminando hasta el final, en una última subida que hacen los ciclistas antes de finalizar en el puente de Isabel la Católica. Aquí, el último paso de cebra, o el primero según la dirección.

Cortes de tráfico

En total, veinte pasos donde los ciclistas tienen que ceder el paso a los peatones, a lo largo del kilómetro y cien metros que conforman todo el carril bici. La media, uno cada 55 metros. Más concreto, todos los pasos de peatones suman una longitud de 136 metros. Y más directo aún, el 12,35% de la senda ciclista son pasos de peatones, de donde se desprende esa denominación de 'carril cebra' -antes apenas suponían el 2,71% del total y con paradas en semáforos-. Las críticas se sucedieron entre varios usuarios durante este martes, horas después de la inauguración, y también se han pronunciado en contra desde la oposición y algunos colectivos de la capital, como desde la Asamblea Ciclista de Valladolid (Asciva). Mientras que el alcalde, Jesús Julio Carnero, lo defiende como un carril de «convivencia».

Mientras, continúa el borrado del antiguo carril. Según la previsión del Ayuntamiento, este jueves no se producirán cortes en los puentes, solo se llevará a cabo el corte parcial de un carril en el de Poniente, de máximo una hora. Por la mañana se fresará la calzada del carril bici, pero el tráfico podrá circular de forma paralela, mientras que por la tarde el fresado se trasladará a la calzada de coches y los vehículos podrán circular por el antiguo carril bici. A las 17:00 horas está previsto el corte total al tráfico del tramo comprendido entre el puente de Poniente y el de Isabel la Católica. Y el viernes, sobre las 10:00 horas se iniciará la extensión del aglomerado, cuando el cruce del Puente Mayor permanecerá cortado durante una hora. También está previsto el corte total de la calzada hasta mediodía entre el Puente Mayor y el de Poniente. En este último, desde las 12:00 y hasta las 14:00 horas, se cortará un carril de circulación. En ese mismo horario está previsto el corte total del paseo de Isabel la Católica, entre el puente homónimo y Poniente, siempre en sentido Paseo de Zorrilla.