Ciclistas urbanos y oposición auguran conflictos entre peatones y bicis con el nuevo carril

Ni a los que habitualmente se mueven a pedales por la ciudad ni a la oposición municipal les gusta nada el nuevo carril bici de Isabel la Católica. El presidente de la Asamblea Ciclista de Valladolid, Roberto González Trapote, y las dos formaciones de izquierda en el salón de plenos, PSOE y Toma la Palabra, han criticado este martes la obra del nuevo canal por el interior del parque de las Moreras.

«Consideramos que es un despropósito, es un gasto totalmente innecesario; las ordenanzas municipales actualmente ya nos permiten circular por los parques, pero nadie va por ellos, porque un carril por la calzada es mucho más rápido y mucho más directo», argumenta el portavoz del colectivo ciclista. En su opinión, el trazado tiene subidas, bajadas y curvas, que complican mucho la circulación, además de 16 pasos peatonales. Estas rayas de cebra se sitúan en cada uno de las confluencias donde pueden coincidir viandantes y ciclistas, es decir en los accesos a la parte baja de Las Moreras, junto al puente de Poniente y en las entradas a la Rosaleda Francisco Sabadell.

«En días que haya afluencia de viandantes, por ejemplo en ferias, son 16 paradas que tenemos que hacer por lo que no fomenta para nada la movilidad ciclista», subraya. Para González Trapote su diseño está destinado «a un uso recreativo», además de subrayar que en el paseo de Isabel la Católica no se registran atascos.

«Entendemos que el Ayuntamiento se ha declarado a Valladolid ciudad amiga del coche y lo está demostrando, porque no está fomentando la movilidad ciclista, sino que está fomentando la movilidad en vehículo a motor», añade este ciclista urbano, quien augura que él y otros muchos utilizarán la calzada para circular hacia sus destinos.

El PSOE municipal, por su parte, ha criticado que el alcalde, Jesús Julio Carnero, «inaugure la destrucción del mejor carril bici de la ciudad, así como la puesta en marcha de un nuevo paseo ciclista «que elimina espacios verdes y peatonales en Las Moreras y La Rosaleda» y que ha supuesto «el derroche de casi un millón de euros».

«Es un absoluto disparate, propio de quien tiene una visión retrógrada, trasnochada, de quien no vive en la ciudad, no la camina, por supuesto no la pedalea y solo la ve desde su coche oficial», ha lamentado su portavoz, Pedro Herrero, al tiempo que ha asegurado que «esto no pasa en ninguna ciudad de Europa gobierne quien gobierne».

Herrero ha incidido en que «nadie sale ganando», en relación al malestar evidenciado en las últimas semanas por diversos colectivos. La nueva vía ciclista, «serpenteante y plagada de al menos diecisiete pasos de cebra en apenas un kilómetro». «Ahora, ciclistas y peatones deben convivir en un trazado repleto de curvas, rampas, escalinatas y zonas compartidas. Un diseño lleno de puntos de conflicto donde antes no los había», destacan los socialistas.

Rocío Anguita, portavoz de Toma la Palabra, ha hecho hincapié en que las conexiones de este canal no se entienden. «Los pasos de cebra conviven con peatones, bicicletas y patinetes en espacios ínfimos», señala. «Vamos a pasar de un carril eficaz a una simple senda de paseo, en el mejor de los casos, que dificultará la movilidad en vez de facilitarla. Además, se ha producido un destrozo innecesario en el entorno protegido de La Rosaleda y el río, y todo sin tener todavía una sentencia firme sobre la modificación de la ordenanza de carriles bici, que sigue en los juzgados», añade.

Su todavía compañero de grupo, Jonathan Racionero, considera que el carril que ahora se va a eliminar era «seguro, con separación total del tráfico motorizado, lo que reducía al mínimo el riesgo de colisiones; ahora vamos a una senda más estrecha, pegada a los accesos de la playa, compartida con peatones, que resta espacio a la acera. Cuando se crucen dos bicis, habrá riesgo de choque. No cumple ni los mínimos de seguridad», insiste.