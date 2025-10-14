Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault

Se levantará justo en el límite entre los municipios de Valladolid y Laguna de Duero, en una parcela de más 26.000 metros cuadrados junto ... a la factoría de Renault. El Ayuntamiento de la capital ha dado luz verde este martes al estudio de detalle que ordena un suelo hasta ahora en desuso para acoger una urbanización de viviendas unifamiliares en la que cabrían hasta 70 casas pareadas, según concretan desde la Concejalía de Urbanismo. De las 2,6 hectáreas de esta pieza, ubicada frente al parque comercial de la localidad vecina, la mayor parte se destinará a uso residencial.

Las 35 nuevas parcelas generadas tendrán unas superficies superiores a los 500 metros cuadrados lo que permitirá levantar viviendas con zonas de jardín. El documento aprobado inicialmente, que tendrá que someterse ahora a información pública, define la estructura de calles y espacios para dar acceso la zona, que facilitará el desarrollo de un este nuevo entorno. El proyecto está promovido por Hoyales 12 y Herederos de Jolín Moreno y el redactor ha sido el arquitecto Óscar Ares.

Según explican en Urbanismo, el objetivo «es generar una trama urbana equilibrada, en un entorno ordenado y con buena conexión viaria». La propuesta contribuirá además a mejorar la cohesión del tejido urbano entre la Avenida de Madrid y los ámbitos residenciales cercanos.

El documento aprobado tiene como finalidad configurar «una estructura urbana coherente y funcional, que permita la subdivisión del espacio en parcelas de menor tamaño y forma regular, favoreciendo así el desarrollo de un entorno residencial de tipología unifamiliar y carácter de ciudad jardín».

La conveniencia de la redacción de este estudio de detalle, explica el Consistorio, se encuentra en la necesidad de concretar las determinaciones de ordenación establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el fin de que se puedan materializar al máximo las condiciones vigentes del planeamiento. Está nueva ordenación quedará ahora sometida al correspondiente periodo de información pública, conforme a la normativa urbanística antes de su aprobación definitiva.