Terrenos en los que se desarrollará la nueva urbanización. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault

La nueva zona residencial se sitúa en el límite entre la capital y el municipio de Laguna de Duero

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 16:01

Comenta

Se levantará justo en el límite entre los municipios de Valladolid y Laguna de Duero, en una parcela de más 26.000 metros cuadrados junto ... a la factoría de Renault. El Ayuntamiento de la capital ha dado luz verde este martes al estudio de detalle que ordena un suelo hasta ahora en desuso para acoger una urbanización de viviendas unifamiliares en la que cabrían hasta 70 casas pareadas, según concretan desde la Concejalía de Urbanismo. De las 2,6 hectáreas de esta pieza, ubicada frente al parque comercial de la localidad vecina, la mayor parte se destinará a uso residencial.

Te puede interesar

