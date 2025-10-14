El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
La parcela en Las Flores que ha pasado a ser propiedad del Ayuntamiento. Carlos Espeso

Valladolid

El Ayuntamiento recibe una parcela en Las Flores que se podrá destinar a vivienda pública

El terreno, cedido de forma gratuita al Consistorio, está situado en la calle Petunia y podrá abrir una nueva conexión entre las vías Flor y Gardenia

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 06:44

Comenta

Ahora mismo la parcela está vacía. Solo es tierra y la vegetación incipiente típica de un terreno que está sin uso. Se ubica en la ... calle Petunia, a la altura del número 27, y ocupa, según el catastro, una superficie de 2.049 metros cuadrados en el barrio de Las Flores. El Ayuntamiento de Valladolid, en Junta de Gobierno, aprobó la adquisición gratuita de la parcela situada en esta zona. Según se desprende del acuerdo, la anterior propietaria de la misma la ha cedido de forma voluntaria y sin coste al Consistorio, a lo que se ha dado el visto bueno esta mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  4. 4

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  5. 5

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  6. 6

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  7. 7 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9

    Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel
  10. 10

    La red de calor corta esta semana dos importantes calles de Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento recibe una parcela en Las Flores que se podrá destinar a vivienda pública

El Ayuntamiento recibe una parcela en Las Flores que se podrá destinar a vivienda pública