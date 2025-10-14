El Ayuntamiento recibe una parcela en Las Flores que se podrá destinar a vivienda pública

Ahora mismo la parcela está vacía. Solo es tierra y la vegetación incipiente típica de un terreno que está sin uso. Se ubica en la ... calle Petunia, a la altura del número 27, y ocupa, según el catastro, una superficie de 2.049 metros cuadrados en el barrio de Las Flores. El Ayuntamiento de Valladolid, en Junta de Gobierno, aprobó la adquisición gratuita de la parcela situada en esta zona. Según se desprende del acuerdo, la anterior propietaria de la misma la ha cedido de forma voluntaria y sin coste al Consistorio, a lo que se ha dado el visto bueno esta mañana.

El terreno objeto de la donación, que tiene un valor de 12.498,90 euros, está clasificado como suelo urbano no consolidado y se califica con diferentes condiciones de edificación que le otorgan unos usos concretos. De esta forma, se puede destinar desde un uso residencial, un espacio libre como un jardín de titularidad y uso público o una vivienda unifamiliar adosada. Según se recoge también en el documento, en agosto se da el visto bueno sobre la «conveniencia urbanística» de aceptar la donación de dicha parcela.

En concreto, se mencionan posibles usos que se pueden dar al terreno, ubicado en la zona sur del barrio. El primero es abrir un nuevo viario entre las calles Gardenia y Flor. Ahora mismo, la propia geografía de la parcela, que está en cuesta, impide atravesar el terreno hasta la zona más elevada, donde se ubica un pequeño espacio público con una pista de baloncesto y diversos juegos infantiles. De esta forma, la adquisición permitiría abrir un nuevo acceso que conectará los dos entornos, ahora separados físicamente por esa barrera.

También se concreta la posibilidad de obtener parcelas de equipamientos y de espacios libres públicos, así como obtener parcelas residenciales para hacer política municipal de vivienda «ahora que es tan necesitada». Es decir, que una de las opciones posibles para dar una nueva vida a la parcela, cedida de forma gratuita al Ayuntamiento, también pasa por la creación de viviendas residenciales. Tras aprobarse el Junta de Gobierno la cesión, el Ayuntamiento pasa a gestionar el 49,93% de este sector, convirtiéndose en el propietario mayoritario.

Precisamente hace una semana, el Ayuntamiento de Valladolid concretó que los 170 pisos de alquiler para jóvenes en Parque Alameda estarán listo el próximo mes de junio tras ejecutarse una inversión de unos 22 millones de euros. En concreto, la promoción cuenta con nueve bloques de 19 pisos de dos habitaciones, salón-cocina y baño, y uno de ellos de 18. También disponen de un área verde y otras zonas compartidas como lavandería. Sobre este tipo de viviendas, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, avanzó que preparan una «gran actuación» en esta materia que se presentará una vez esté «afinado», sin que haya trascendido ninguna novedad hasta el momento.

También se concretó que en otros proyectos similares, como los de 'Cuarteles', el concurso para su rehabilitación se resolverá en las «próximas semanas» o que en Vadillos, con 51 viviendas en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, también tendrá una «próxima decisión».