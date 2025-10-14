El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los operarios trabajan en el nuevo acceso peatonal que unirá los jardines de la calle Canal con la cuesta de la Maruquesa por la carretera de Fuensaldaña.

Los operarios trabajan en el nuevo acceso peatonal que unirá los jardines de la calle Canal con la cuesta de la Maruquesa por la carretera de Fuensaldaña. J. Sanz

La reforma de la dársena del Canal de Castilla suma 20 meses con una calle a medio urbanizar y sin salida

Los obreros trabajan en la construcción de la nueva rampa peatonal en un tramo final de la calle Canal aún empantanado y cerrado a peatones y vehículos

J. Sanz

J. Sanz

Martes, 14 de octubre 2025, 06:42

«La verdad es que la están dejando muy bonita, pero para pasar por aquí hay que dar un buen rodeo», suspiran vecinos y paseantes ... habituales de la calle Canal, una vía que continúa sin incorporarse al callejero oficial de Valladolid después de veinte largos meses de obras de reurbanización, a cargo de su propietaria, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), sin visos de que los trabajos concluyan a corto plazo en esta vía que discurre en paralelo a la dársena del Canal de Castilla y en la que a día de hoy continúa cerrado a peatones y vehículos el tramo final que desemboca en la carretera de Fuensaldaña.

