La última plaza surgida de la integración de las vías en Delicias busca nombre

No tiene nombre aún la plazoleta que surgió de las últimas obras ejecutadas dentro del proyecto de integración ferroviaria, las realizadas en torno a los ... túneles de Labradores y Panaderos, que dieron lugar a un amplio espacio diáfano, con rampas, escalinatas, carril bici y un parque infantil del lado del barrio de Delicias. Desde que en abril de este año culminaran las intervenciones en este triángulo entre la calle Estación y la avenida Segovia, la mayoría de vecinos coinciden en destacar que «está muy bien el nuevo parque» y apuntan algunas propuestas. Para empezar, la asociación de vecinos Barrio Delicias asegura que propondrá un nombre para que este espacio sea por fin identificado, y será el del antiguo párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (situada apenas a un kilómetro de la plazoleta), Luciano Juan Conde, que se ha jubilado recientemente.

Por el momento, la ubicación de este área peatonal y de esparcimiento, situado del lado de la avenida de Segovia, figura en los sistemas de posicionamiento como 'parque de juegos infantiles Túnel de Panaderos', pero no consta ninguna denominación oficial ni se han puesto sobre la mesa, hasta la fecha, las propuestas correspondientes. El presidente de la asociación vecinal, Luis Trapote, no niega que este nuevo espacio «está bien», pero subraya que hay muchos residentes que están «descontentos con que esté en un agujero» y apunta que «hubiera quedado mucho mejor con el soterramiento, que le hubiera dado un acceso mucho más cómodo».

No es este, sin embargo, un tema que destaquen en concreto los vecinos y usuarios que bajan al parque, como sí lo es la falta de sombra en el terreno, que hace «que no se pueda estar aquí cuando da el sol», tal y como se queja Antonia Alonso, que acude regularmente a la plazoleta con un niño pequeño. «Haría falta un toldo», añade otra vecina, Julia San José, «porque es muy bonito el sitio, pero cuando hace calor quema muchísimo el suelo y los niños no pueden andar». Esta usuaria lamenta, en particular, «la manía que tienen de poner adelfas en los parques de los peques» y que, en este caso, están situadas de modo que bordean un lateral del parque, pues le preocupa «que los niños se lleven las manos a la boca después de tocar estas flores tóxicas».

Otros paseantes señalan algunos inconvenientes relativos a la movilidad, como que «por el carril bici la gente baja muy rápido y un día matan a cualquiera», protesta José María Martín. Aunque otros vecinos aseguran que «la gente lo usa bastante y eso ha ayudado a la fluidez del tráfico por los túneles».

En cuanto a las nuevas estructuras como rampas y escalinatas, Rosario Gutiérrez considera que estas primeras son «muy prolongadas» y de las segundas apunta que «hay demasiadas», lo cual sigue suponiendo «dificultades para las personas mayores y con movilidad reducida, aunque hayan puesto un ascensor, porque solo va en un sentido».

Con todo, casi un año entero de obras supuso para los vecinos de Delicias una importante ampliación del espacio peatonal, con la unión de la plazoleta abierta ante la boca del paso para viandantes de Panaderos y el acceso tradicional al subterráneo de Labradores. Además, la apertura unos metros más adelante de otro paso peatonal que une las calles Guipúzcoa y Padre Claret (hacia la Circular) supuso un alivio para los comerciantes del Mercado de Delicias, en el paseo de San Vicente, porque mejora el tránsito peatonal hacia sus tiendas.

De vuelta al entorno de la plazoleta, aún sin nombre, de la salida del paso peatonal de Panaderos, unos metros más adelante se mantiene abierto el aparcamiento de tierra, con acceso desde la avenida de Segovia, que ofrece 165 plazas de estacionamiento y que se habilitó durante los trabajos de construcción y remodelación de los subterráneos.

El Ayuntamiento acordó el 1 de abril estirar su vida útil, por ahora, sin fecha para su cierre. El concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez, anunció entonces su intención de acondicionar esta zona y «mantenerla a medio plazo, al menos, durante el próximo año o, en cualquier caso, hasta que comiencen las obras de reparcelación de la zona de los talleres».