Los trabajadores de Saeta desconvocan la huelga tras lograr un acuerdo sobre el plus de penosidad

Los trabajadores de la fundición Saeta Die Casting del polígono de San Cristóbal, en lucha por la mejora de sus condiciones laborales desde finales de ... mayo, han desconvocado la huelga indefinida que iniciaron el 9 de julio después de alcanzar anoche un pacto con la Dirección. Incluye la que era su principal reivindicación, que se reconozca el derecho a un plus de penosidad para el personal que se dedica a la fabricación de las piezas de aluminio que salen de la factoría, dadas las «condiciones extremas de calor, ruido, humos, polvo y vibraciones» en que realizan su labor.

«Es un buen acuerdo para ambas partes, estamos satisfechos», es la valoración que hace el presidente del Comité de Empresa de Producción, Diego Gómez Caballero, de CGT. El dirigente sindical explica que será de aplicación tanto a los 83 operarios de plantilla vinculados directamente al taller como a «los empleados temporales que pueda haber durante el año», y junto a esto destaca que la compañía, filial de la multinacional Signify (Philips, la antigua Indal) «se ha comprometido a no tomar represalias contra ningún huelguista ni a despedirnos».

Entre los puntos positivos figura asimismo que «se da la posibilidad de recuperar los once días de huelga indefinida mediante un favor mutuo y voluntario». En concreto, aquellos operarios que lo deseen «entrarán la tercera semana de agosto a trabajar, que la teníamos firmada como vacaciones», indica Diego Gómez. La factoría, que en esas fechas iba a estar cerrada, se abrirá de forma extraordinaria para intentar atender aquellos pedidos que no se han podido satisfacer durante el tiempo que han durado las movilizaciones. «Entrando esos cinco días a trabajar nos compensarían los once días de huelga, el que quiera puede hacerlo y al que no quiera se le descontaría el dinero y ya está», detalla.

De hecho, prueba de que las protestas han tenido consecuencias para los encargos es que tras la larga reunión de negociación de este martes –se prolongó entre el mediodía y las 23:00 horas, sin pausa para comer– la Dirección solicitó que al menos seis personas se incorporaran a sus puestos de inmediato, desde las 6:00 de la mañana de hoy, ante la amenaza de un cliente de dejar de serlo si no recibía lo que demandaba. «Nos ofrecimos los primeros el Comité, pero los compañeros huelguistas nos dijeron que nos merecíamos un día de descanso por todo el trabajo que habíamos hecho y porque teníamos que hacer las consultas con los abogados, y que nos sustituían», destaca el presidente del órgano de representación, que califica este gesto como «un detalle que se agradece» y asegura que «la mayoría de la plantilla ha entrado como acto de buena fe, porque queremos que la empresa siga hacia adelante».

Anexo al convenio colectivo

El consenso alcanzado se traducirá en «un anexo al convenio colectivo» de la planta de Saeta Die Casting de Valladolid que, entre otros aspectos, contemplará que el complemento que compensa la penosidad comience a cobrarse a partir del próximo 1 de octubre. Con independencia de esto, «desde mañana la entrada es oficial sí o sí», es decir, que este jueves la totalidad de los empleados de fabricación deberán estar en sus puestos en consonancia con el resultado de la consulta que hicieron delante de la sede de la calle Aluminio, 25. «Estábamos 60 en la asamblea y de ellos 54 votaron que sí y seis que no, así que mayoritariamente aceptaron», resume Diego Gómez Caballero.

El documento no es de aplicación al personal de Estructura, en torno a cuarenta trabajadores de los que ninguno ha secundado las movilizaciones, que han incluido desde paros parciales hasta manifestaciones, la última de ellas este 17 de julio. «Ellos no están de acuerdo con lo que se ha conseguido, obviamente, porque se les deja al margen. Nosotros hemos alegado que tienen acuerdos y pagas fuera de convenio que nosotros no tenemos y creemos que ya están recompensados por esa parte, y respecto a la penosidad bajo nuestro punto de vista no pasan las horas suficientes en el taller para que se les reconozca», sentencia el máximo responsable del Comité de Producción.

Precisamente desde el Comité de Estructura, integrado por tres delegados de UGT que representan al área de las oficinas, se indicó el lunes que «la semana pasada ya ha habido un cliente que se ha llevado los moldes, y esta semana recibimos la visita de otros dos clientes con la misma intención», además de calificar la situación como «dramática». «Es una auténtica pena ver esta situación y que en estas dos semanas de huelga indefinida perdamos más de un 25% de la carga de trabajo», añadían. Fuentes de la Dirección de Saeta Die Casting, por su parte, se han limitado a manifestar que «efectivamente parece haber un acuerdo», pero en esta ocasión han preferido no hacer ninguna valoración al respecto.