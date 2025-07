Los trabajadores de Horse irán a huelga por el bloqueo de las negociaciones del convenio

El Norte Valladolid Miércoles, 9 de julio 2025, 14:27 Comenta Compartir

Los trabajadores de Horse irán a huelga por el bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo de la empresa, el primero en la corta historia de la multinacional de la producción de motores participada por Renault, Geely y Aramco, que tiene plantas en Valladolid y Sevilla y sede central en Madrid. Así lo han anunciado este miércoles los sindicatos a través de un comunicado en el que han concretado que la primera jornada de parón está prevista para el próximo jueves 17 de julio en todos los centros de trabajo.

«Ese día vamos a mostrar la verdadera fortaleza que tenemos los trabajadores; los derechos no se mendigan, se conquistan», han señalado los representantes de los empleados, que atribuyen esta decisión a la «ausencia de avances» tras la reunión la comisión negociadora del martes. «Nuestras reivindicaciones más importantes no han sido tomadas en consideración durante los nueve meses que llevamos negociando, por lo que no nos queda otra alternativa que hacer uso de las herramientas legales que estén a nuestro alcance para revertir la situación», han subrayado.

En el escrito también hacen hincapié en sus reivindicaciones. «Cuestiones como la recuperación del poder adquisitivo, el cese en los abusos de la flexibilidad laboral y el ámbito temporal del acuerdo no han sido atendidos por la dirección de la empresa en la medida que se merecen. Durante años, la plantilla de Horse ha realizado múltiples sacrificios bajo la promesa de labrarnos un futuro mejor, y entendemos que ya ha llegado el momento de recompensar esos esfuerzos», han continuado.

Asimismo, los sindicatos hacen un llamamiento a la «unidad» de todos los trabajadores para «llegar a la consecución de los objetivos». «Solo así lo podremos conseguir, por eso la unidad de todas las organizaciones sindicales es fundamental, como sucedió en otras épocas en las que se conquistaron unos derechos que nos han ido arrebatando con el paso de los años», han insistido, al tiempo que han recalcado que ya se han iniciado «los trámites necesarios» para llevar a cabo el parón.

Las factorías de Horse suman 3.487 operarios entre los que realizan su labor en la planta de Valladolid (en torno a 2.500 personas) y Sevilla (el millar restante). La firma está participada al 45% por Renault, el mismo porcentaje tiene la china Geely y a las dos fundadoras se incorporó en diciembre de 2024 la saudí Aramco con el 10%.

Juntas fabrican transmisiones mecánicas, motores de combustión y sistemas híbridos en siete países con una fuerza laboral que supera las 9.000 personas, de las que 3.822 están en España porque a las fábricas mencionadas hay que añadir la sede central de Madrid.

