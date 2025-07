Los sindicatos anuncian «fuertes medidas de presión» en Horse ante el bloqueo en la negociación del convenio

Sin acuerdo. Así se ha cerrado este martes la duodécima reunión sobre el convenio colectivo de Horse, el primero en la corta historia de la ... multinacional de la producción de motores participada por Renault, Geely y Aramco, que tiene plantas en Valladolid y Sevilla y sede central en Madrid. Y ello a pesar de los avances que se produjeron en el encuentro anterior, que hacían albergar esperanzas sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento.

Finalmente no ha sido posible y eso ha llevado a la Comisión Negociadora, integrada por cuatro representantes de UGT, tres de CC OO, tres de SCP, dos de CGT y uno de CSIF, a dar un paso más en la escalada de conflictividad. Los delegados, que se reunirán a primera hora de este miércoles, anunciarán a la plantilla «medidas de presión fuertes» con el objetivo de forzar a la Dirección a atender sus reivindicaciones.

«Lo único nuevo que ha ofrecido la empresa ha sido aumentar el seguro de vida e invalidez de 13.000 a 18.000 euros y el IPC real más el 1% para los seis primeros meses de 2026, y nosotros ya no nos vamos a mover del 3%», advierten fuentes del órgano de representación de los trabajadores, que recuerdan que en la cita del 1 de julio ya rebajaron sus pretensiones económicas sustancialmente puesto que en origen solicitaban una subida del 5% adicional a la inflación. Es más, junto a esto asumieron bajar la paga de beneficios «del 10% al 5%», el plus super festivo «de 250 euros al 60% del plus festivo», la hora extra de 30 a 25 euros y el premio por antigüedad «de una paga extra a 1.000 euros».

Acciones contundentes

De ahí la decisión sindical de subir un peldaño más en la escalada de movilizaciones que comenzaron a aplicar a primeros de junio. Comenzaron con una recogida de firmas que logró el respaldo de ocho de cada diez empleados (aunque el porcentaje subía al 90% si se eliminaba el absentismo), continuaron con un llamamiento a no colaborar con la multinacional alargando la jornada u ofreciéndose voluntario, por ejemplo, y si nada cambia a esto se sumarán nuevas acciones más contundentes antes de las vacaciones de verano.

Las factorías españolas de Horse suman en torno a 3.500 operarios entre los alrededor de 2.500 que realizan su labor en las instalaciones de Valladolid y el millar que presta servicio en las de Sevilla, de donde salen respectivamente motores de combustión y sistemas híbridos y transmisiones mecánicas. La firma tiene una plantilla global de 9.000 personas y centros productivos en siete países del mundo.

Fuentes de la empresa, por su parte, han calificado la oferta patronal como «la más competitiva de la industria en España, bastante mejor que el convenio anterior y además sin pedir nada a cambio», además de cifrar en «40 las mejoras, que van desde una subida del IPC más el 1% al aumento de todos los pluses y, en cuanto a flexibilidad, que se cobre del plus de modificación de demanda desde el primer sábado». «Se trata de un esfuerzo económico muy elevado para poder ofrecer lo mejor a la plantilla», añaden, lo que les lleva a expresar su «confianza» en que se pueda firmar en fechas próximas porque tienen «vocación de acuerdo».