Los sindicatos se movilizan por el nuevo convenio de Horse y no descartan ir a la huelga

Hasta aquí han llegado. Los sindicatos que están negociando desde hace más de medio año el nuevo convenio colectivo de Horse Powertrain, el primero en ... la historia de esta compañía con fábricas en Valladolid y Sevilla y sede central en Madrid, han acordado movilizarse ante la falta de avances significativos sin descartar incluso la huelga. Las conversaciones comenzaron a mediados de noviembre del año pasado, con la constitución de la comisión bipartita entre empresa y empleados, pero las posiciones continúan muy alejadas.

Los representantes del personal en ese órgano de diálogo son trece y de ellos cuatro pertenecen a UGT, tres a CC OO, tres a SCP, dos a CGT y uno a CSIF. Su planteamiento conjunto pasa por acordar un convenio de tres años de duración para «dar estabilidad a la plantilla», mientras que la empresa prefiere que sea solo de uno. Otro punto de fricción es la subida salarial que reclaman, el IPC más el 5%, que la sociedad creada al 50% por Renault y la china Geely (a la que se incorporó después la saudí Aramco) rechaza y rebaja a un punto adicional a la inflación como máximo.

A esto se suma el malestar por «el mal uso» que hace Horse de la bolsa de horas, a juicio de la plantilla. Esta herramienta de flexibilidad laboral nació hace dos décadas para evitar recurrir a otras más traumáticas, como los expedientes de regulación de empleo, «pero la empresa le ha dado una vuelta de tuerca en los últimos años y la ha usado como ha querido». Es lo que denuncia el delegado general de la Unión General de Trabajadores, Iván de la Fuente, quien recuerda que entre las reivindicaciones está también «una mejor conciliación laboral y personal» con la incorporación de nuevas licencias, por ejemplo.

Nada de esto se ha conseguido, al menos de momento. «La cosa no avanza y después de siete meses estamos en un bloqueo porque la empresa sigue en sus trece», lamenta el portavoz y cabeza visible del sindicato mayoritario. A finales de mayo ya advirtieron de que habría consecuencias si en la siguente cita no había resultados positivos, y el hecho de que no se hayan producido no les ha dejado otra salida que «empezar a hacer acciones de presión». Van a comenzar con asambleas informativas en las que recogerán firmas de apoyo entre los 3.800 trabajadores (alrededor de 2.500 de ellos con su puesto en Valladolid), «pero no descartamos ninguna medida de protesta», lo que incluye la posibilidad de llamar a sus compañeros a parar.

En la misma línea se expresa el delegado general de Comisiones Obreras, Francisco Ramos, que ve ese último escenario perfectamente posible «si la empresa no responde a nuestras peticiones y no se sienta a negociar cosas lógicas en lugar de hacer como hasta ahora, tomarnos el pelo y faltarnos al respeto». Prueba de ello, explica, es la respuesta a la petición que habían hecho de que la paga de 500 euros «consolidada en convenio» que se recibe al cumplir los 25 años de servicio se eleve hasta equipararse a una extra. «La sorpresa que nos dieron cuando hablamos de esto es que nos dijeron: 'Mira, no podemos llegar a pagaros la paga extra, pero os la vamos a consolidar en 500 euros'. ¿Cómo nos dicen eso si la tenemos consolidada ya? Se están riendo de nosotros», critica.

Otro ejemplo tiene que ver con la negativa patronal a subir los sueldos por encima de lo acordado en Renault. «Nos dicen que 'no somos competitivos ni rentables', pero mandan una circular con los números y somos los más rentables del grupo», señala Ramos, que recuerda que Horse España aporta «el 56% de los 180 y tantos millones de beneficio que han sacado en 2024», en alusión a los 187 millones de euros de EBIT. De ahí que los representantes sindicales hayan puesto pie en pared para intentar lograr sus objetivos. «Queremos seguir un guión para ir in crescendo en la movilización antes de que a los trabajadores les cueste dinero. Hay muchas cosas que se pueden hacer», continúa, como «pedirles que no colaboren», es decir, «que la gente no se exceda de su responsabilidad» y deje de llevar a cabo tareas voluntarias como «estar en los arranques, que son antes de la jornada».

Más «competitividad»

Fuentes del gigante de la producción de motores y cajas de cambio para la automoción, de quien también depende el centro de I+D+i de Valladolid, rechazan esas acusaciones y aseguran que «no ha habido una paralización y menos voluntaria» en relación al convenio colectivo, sino que «está habiendo una negociación y las negociaciones no siempre son fáciles». En este sentido, sostienen que «Horse ha hecho movimientos y entendemos además que ha habido avances. Otra cosa es que una parte pueda entender que son insuficientes», y mencionan entre ellos que «se ha renunciado a un paquete importante de medidas que había al inicio».

En cuanto a los salarios, indican que «la última oferta que hemos hecho es IPC más 1%, que es por cierto la misma que han firmado los sindicatos de la que fue nuestra empresa hasta hace casi dos años» en referencia a Renault, que «es nuestro principal cliente» y en la actualidad tiene el 45% de Horse, lo mismo que Geely, mientras que Aramco posee el 10% restante. Y apostillan que su intención es «seguir negociando porque si algo tenemos es vocación de diálogo, de entendimiento y de tener unas buenas relaciones con los sindicatos y con los empleados». «Lo que tenemos es que garantizar la estabilidad de futuro de la compañía y eso pasa por la competitividad», concluyen las mismas fuentes.