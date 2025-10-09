Tiendas y supermercados que abrirán en Valladolid el lunes 13 de octubre Algunas superficies comerciales cerrarán o modificarán sus horarios con motivo del festivo trasladado desde el domingo 12 de octubre

El 12 de octubre es uno de los días festivos que marcan el calendario laboral de España, al ser el Día de la Fiesta Nacional. En esta jornada, instaurada en 1918 por Alfonso XIII, se conmemora el descubrimiento de América por la expedición comandada por Cristóbal Colón en el año 1492.

Sin embargo, en el presente año, la jornada tendrá lugar en un domingo; y por este motivo el festivo se trasladará al lunes, 13 de octubre; una circunstancia que no se producirá en todas las comunidades españolas.

En las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura y Melilla, los trabajadores y los estudiantes sí que podrán hacer puente y disfrutar de tres días no laborables según los acuerdos de los entes autonómicos.

¿Qué supermercados y grandes superficies abrirán el lunes 13 de octubre en Valladolid?

A pesar de que el 13 de octubre se ha decretado en Castilla y León como jornada no laborable, sí habrá ciertos supermercados y grandes superficies comerciales que abrirán al público:

•RÍO Shopping, horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

•Vallsur, horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

•El Corte Inglés, horario especial de 11:00 a 21:00 horas.

•Todos los supermercados Carrefour Express, en horario habitual, tanto el domingo 12 como el lunes 13; a excepción del Carrefour Express de Hospital Militar, que abrirá tanto el domingo como el lunes en horario reducido (de 8:30 a 15:00 horas).

•Carrefour de la calle Costa Brava, horario habitual de 10:00 a 21:00 horas (aunque cerrará el domingo 12).

•Carrefour Market de la calle Santiago (abrirá el lunes 13 en horario habitual, pero cerrará el domingo 12).

•Carrefour de la Avenida Real Valladolid (en el barrio de Parquesol), horario habitual de 10:00 a 21:00 horas.

•Hipercor de Arroyo de la Encomienda, horario especial de 11:00 a 21:00 horas.

¿Qué supermercados permanecerán cerrados el lunes 13?

Por el contrario, y según figura en sus respectivas páginas webs, otras cadenas de supermercados cerrarán sus puertas durante el lunes 13 de octubre. Entre ellas se encuentran:

•Mercadona, que cerrará sus establecimientos en Valladolid tanto el domingo como el lunes, durante toda la jornada.

•Lupa, cuyos supermercados en Valladolid cerrarán durante todo el lunes.