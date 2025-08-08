La Pilarica, el barrio en el que los vecinos prefieren el comercio local

El barrio de La Pilarica, ubicado en la zona este de Valladolid, nace en torno a las vías del ferrocarril de la ruta Madrid-Irún. ... Caracterizado por ser una zona obrera, surge en la época de la incipiente industrialización de la ciudad, momento en el que los habitantes de los pueblos se ven obligados a trasladarse a la ciudad. En sus inicios se trataba de un lugar con casas molineras y huertas trabajadas por sus habitantes, que combinaban los trabajos urbanos con labores agrícolas.

La transformación de infraestructuras del barrio comienza a finales de la década de 1960 y 1970, destacando la canalización del río Esgueva, la urbanización de las calles o la creación de servicios, como son el centro de salud y el colegio Antonio Machado. En gran parte, todo ello fue conseguido gracias a la presión activa de la asociación vecinal. Posteriormente, el barrio se amplió con la creación de los Santos-Pilarica, una zona residencial con edificaciones recién construidas con la idea de fijar población.

Iglesia de Nuestra Señora del Pilar

Uno de los grandes, y principales, símbolos del barrio es la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, comúnmente conocida como la Iglesia de La Pilarica. Construida entre 1906 y 1907, esconde una gran historia detrás puesto que fue ideada a causa del fallecimiento en 1900 de María del Pilar, hija de Rafael Cano, quién da nombre a la plaza, y de Tadea Prado. Tras su muerte, ambos progenitores tenían la idea de financiar un templo católico en su honor, algo que finalmente se consiguió, aunque el padre falleciera poco antes de su inauguración. Esta parroquia de estilo neogótico fue construida gracias al arquitecto Juan Agapito y Revilla.

Gestionado por los jesuitas, el templo se convirtió en un lugar de gran activismo social y reivindicación obrera durante los momentos finales del Franquismo y los primeros años de la Transición. Según cuentan los vecinos más veteranos, fue el cura Buenaventura Alonso Gómez quién consiguió que asfaltaran las calles del barrio. Todo ello, tras una procesión celebrada poco después de que lloviera. El párroco se vio obligado a llevar unas botas de agua que utilizó con astucia salpicando a las autoridades para que captaran las indirectas. Con ello consiguió las mejoras para La Pilarica.

La calle Nueva del Carmen en 1980 y en la actualidad, tras la reforma de 2022. Archivo Municipal

Y con su inicio en la iglesia discurre la artería principal del barrio, la calle Nueva del Carmen. Una zona en la que negocios locales y pequeños comercios mantienen la esencia de La Pilarica dotando al barrio de casi todo tipo de servicios. Entre todos ellos, y al pie del cañón, se encuentra José Manuel Molleda Nieto, al mando de Pescados y Mariscos Manu.

«El cambio de la calle nos ha quitado mucho aparcamiento» José Manuel Molleda Nieto Pescados y Mariscos Manu

La vida comercial en las pequeñas zonas de Valladolid cada día es más y más complicada, pero aún permanecen algunas personas dispuestas a ofrecer producto de calidad a la puerta de casa, en este caso, pescados y mariscos. Manu, como le llaman sus clientes, lleva desde los 15 años sirviendo los productos de la mar: «aquí en el barrio llevo 16 años». Respecto a lo que más demandan sus vecinos, hay mucha variedad: «De todo un poco, ahora estamos en época de bonito y merluza, pero depende».

Ampliar José Manuel Molleda Nieto, dueño de Pescados y Mariscos Manu. Rodrigo Ucero

«La Pilarica es la Pilarica, todo el barrio tiene su encanto, puedes pasear por la calle Nueva del Carmen y hasta discurrir por el barrio Belén». Así tira de orgullo, con brillo en los ojos cuando explica lo que significa para él el lugar que lo acogió para montar su pescadería. Su única queja es que «El cambio de la calle nos ha quitado mucho aparcamiento»

«La gente suele venir a comprar a las tiendas del barrio» Eva Angelina Franco Droguería y Mercería Eva

Siguiendo por la calle Nueva del Carmen, en el margen izquierdo, encontramos Droguería y Mercería Eva, una tipo de tienda en peligro de extinción por la gran competencia que tiene. Contra todo pronóstico, Eva Angelina nos cuenta que «el negocio va bien, no nos podemos quejar», gracias a que la gente «compra en las tiendas del barrio». Un comercio que trasladó a La Pilarica «hace 25 años», momento desde el cual se encuentra detrás del mostrador.

Ampliar Eva Angelina Franco, propietaria de Droguería y Mercería Eva. Rodrigo Ucero.

Luchando contra el comercio por internet, cuenta cuáles son sus productos estrella y lo que más demandan: «Los vecinos piden de todo, igual de mercería bragas que sujetadores y en esta época también bañadores», producto que, muy amablemente, decide mostrar para conocer de primera mano la calidad del mismo, que nada tiene que envidiar a otros.

En cuanto a las zonas de descanso de La Pilarica habla de los escasos espacios verdes: «No creas que tenemos muchos jardines, porque la plaza que nos han puesto es un poco pequeñita».

«El ruido del tren es el tema que más preocupa aquí» Jesús Castro Vecino del barrio

Después de su paseo matutino con la bicicleta, Jesús Castro, vecino del barrio «desde 1997», refleja su malestar por los comercios cerrados y sin vida. «En la calle Nueva del Carmen hay mucho local vacío, falta un poco de actividad», aunque reconoce que de supermercados están «bien surtidos». Y también habla sobre uno de los temas más controvertidos de la zona, relacionado con el soterramiento: «El ruido del tren es el tema que más preocupa aquí».

Ampliar Jesús Castro, vecino del barrio. Rodrigo Ucero

En cuanto a su zona preferida del barrio y lugar que más visitan los foráneos, lo tiene muy claro: «Lo que recibe más visitas es la iglesia de la Pilarica y la plaza», resaltándolo como la zona de reunión de mucha gente.

«No queremos seguir viendo la vía, queremos que la entierren» Francisco Javier Martín Vecino del barrio

Francisco Javier Martín, que lleva 44 años en La Pilarica, más concretamente desde 1981, se muestra muy contento con algunos de los avances de la zona: «Ahora que está arreglado todo fenomenal», y entre medias ensalza «la calle 12 de octubre y el Paseo del Cauce».

Ampliar Francisco Javier Martín, vecino del barrio. Rodrigo Ucero

Entre tanto, comenta la parte buena y mala de la reforma en la calle Nueva del Carmen, en la que ya solo se puede conducir en sentido al barrio Belén: «La han estropeado un poco porque no tenemos aparcamientos, solo hay un carril y no se puede parar cuando vienes a dejar a los chicos, ha quedado bonito, pero no práctico».

Francisco Javier Martín también reconoce su malestar después de una vida entera entrevías: «No queremos seguir viendo la vía, queremos que la entierren», sin duda una de las grandes reclamaciones a lo largo de la historia reciente de Valladolid.

Paralela a esta vía se encuentra el Paseo del Cauce, una zona que este vecino recomienda: «Está muy bien, puedes ir hasta la desembocadura y volver tranquilamente, sin peligro, con los niños». Después de tantos años en La Pilarica afirma que es «un barrio tranquilo y sin problemas, no hay conflictos ni delincuencia», sentencia.