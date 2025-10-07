El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Encierros en Olmedo, el año pasado. Jaci Navas

Festejos taurinos en Valladolid: cuándo y dónde serán los próximos encierros

Calendario con horarios, ganaderías y avisos: algunas citas aún están por confirmar

Ignacio Repilado
Miguel Ángel Rochas

Ignacio Repilado y Miguel Ángel Rochas

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 19:38

Los festejos taurinos son, en la actualidad, uno de los principales atractivos de las fiestas populares en los municipios de la provincia de Valladolid. Aunque la mayoría de estos eventos se concentran durante el verano, lo cierto es que durante los últimos meses del año también hay encierros y capeas.

Festejos en Olmedo o Valdestillas

Olmedo, Rueda o Valdestillas son algunas de las localidades vallisoletanas cuyas fiestas patronales tienen lugar tras el verano. Precisamente, los próximos viernes 10 y sábado 11 se celebrarán varios festejos taurinos en la Villa del Caballero y en Villafrechós. En esta última fecha (11 de octubre) también tendrán lugar fiestas en Rueda y Valdestillas.

Encierros en octubre

Encierros y festejos populares en los pueblos de la provincia de Valladolid durante el mes de octubre:

Olmedo:

•Viernes 10: Encierro tradicional, de la ganadería Toropasión, a las 17:30 horas.

•Sábado 11: Suelta de un toro de cajón de la ganadería Miranda de Pericalvo, a las 11:00 horas. A continuación, encierro urbano y capea en la plaza de toros.

Rueda:

•Sábado 11: Toro de la vendimia, de la ganadería Monte Bayón, a las 18:00 horas; y suelta de una vaca.

Valdestillas:

•Sábado 11: Encierro con dos toros y una vaca a las 0:05 de la noche.

•Domingo 12: Encierros infantiles a las 12:00 y suelta por el campo a las 17:00 horas.

Villafrechós:

•Sábado 11: Toro de cajón Taurofrechós y suelta de una vaca a las 17:00 horas.

•Domingo 12: Encierro campero con dos toros de Sotoverde a las 16:30 horas.

Carteles promocionales de los encierros de Valdestillas y Rueda. N.C.

Encierros en noviembre y diciembre

Durante el mes de noviembre tendrán lugar festejos populares en Zaratán (sábado 1 y domingo 2); y de Traspinedo (sábado 8 y domingo 9; aunque pueden variar al siguiente fin de semana, durante los días 15 y 16).

Por último, durante el mes de diciembre se celebrarán los festejos populares de Pollos, cuya fecha aún está por confirmar, aunque podrían tener lugar el día 6 (sábado) u 8 (lunes) de este último mes del año.

