Mojados despide sus fiestas con un bonito y entretenido encierro con toros de Torrestrella

Bonito y divertido encierro el protagonizado por los toros de Torrestrella en Mojados en el último día de las fiestas de la Virgen del Rosario. ... Dos de los toros del hierro gaditano se quedaron en el embudo y protagonizaron bonitas arrancadas tanto a los caballos como a los corredores de a pie, sobre todo un burraco con el número 27, un bravo toro que no paró ni un solo momento durante casi la hora que estuvo en las tierras, acudiendo bravamente a todas las embestidas de los caballos.

A las diez y media de la mañana salía el tercer y último encierro mixto de las fiestas de Mojados con cuatro toros de la ganadería de Torrestrella acompañado por seis bueyes. Ya de salida dos de los astados se adelantaron con un grupo de caballistas y llegaron al embudo a los pocos minutos, por lo que entraron perfectamente en las calles con dirección a la plaza de toros.

Poco después llegaba un bonito burraco con el número 27, un toro que fue todo un espectáculo de bravura y que levantó los aplausos del público en numerosas ocasiones ante las bravas embestidas hacia los caballistas, con muchísima nobleza, sin hacer ningún feo y donde muchos de ellos pudieron lucir sus monturas ante tan bravo animal.

El otro de los novillos estaba unos metros más atrás y también demostró muchísima bravura, acudiendo también a los cites de los caballos, que lo fueron llevando poco a poco hacia la entrada del pueblo. Iba acompañado de los bueyes que, cuando alcanzaron el embudo, consiguieron recoger al otro toro con un arreón para entrar en las calles. Si bien, solo logró entrar el burraco con el número 27.

Ampliar Un grupo de caballistas arropa a dos de los astados en el campo. J. Navas

Para regocijo de los allí presentes, el otro animal también dio buen juego para los participantes de a pie, con bonitos quiebros y algún susto como el de un cortador al que arrolló completamente, pero sin llegar a ocasionarle ningún tipo de herida más que un pequeño revolcón.

Después de un rato, el novillo fue introducido en las calles a punta de chaqueta y con la ayuda del director de lidia, dando por finalizado el tercer encierro de las fiestas que esta vez no defraudó con los bravos toros de la ganadería de Torrestrella traídos por Sotoverde.