El ganadero Pedro Caminero (hijo) cita al astado desde su caballo.

El ganadero Pedro Caminero (hijo) cita al astado desde su caballo. Jaci Navas

Valladolid

Mojados despide sus fiestas con un bonito y entretenido encierro con toros de Torrestrella

Caballistas y aficionados a pie han disfrutado en la parte del embudo con la nobleza y bravura de los astados del hierro gaditano

Miguel Ángel Rochas

Miguel Ángel Rochas

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:53

Bonito y divertido encierro el protagonizado por los toros de Torrestrella en Mojados en el último día de las fiestas de la Virgen del Rosario. ... Dos de los toros del hierro gaditano se quedaron en el embudo y protagonizaron bonitas arrancadas tanto a los caballos como a los corredores de a pie, sobre todo un burraco con el número 27, un bravo toro que no paró ni un solo momento durante casi la hora que estuvo en las tierras, acudiendo bravamente a todas las embestidas de los caballos.

